Американською пресою ширяться чутки про те, що Меган Маркл може балотуватися в президенти США у 2024 році. Підтримка невістки Єлизавети ІІ значно зросла після гучного інтерв'ю Опрі Вінфрі.

Після резонансного інтерв'ю Опрі Вінфрі в пресі з'явилась інофрмація про те, що Меган Маркл може боротися за пост очільника Сполучених Штатів Америки. Вона, можливо, візьме участь у президентських виборах, що пройдуть у 2024 році.

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Меган Маркл може стати президенткою США

Аргументом того, що Меган намірена йти в політику, є те, що представники дружини принца Гарр ведуть переговори з функціонерами Демократичної партії. Натомість її керівники заявляють, що Маркл може стати ідеальним кандидатом.

Герцогиня піднімає проблеми, які нарешті починають привертати таку увагу, яку вони заслуговують – расизм, знущання, психічне здоров'я, важливість права працівника,

– повідомляють в партії.

До того ж, останнє інтерв'ю Меган Маркл стало резонансним у суспільстві, а це робить дружину принца Гаррі дуже популярною у Штатах. Також вона виступає за важливі питання расової та гендерної рівності.

Тим не менш, Демократична партія все-таки не впевнена стосовно рівня довіри американців до Меган. Вона все ще залишається членом королівської родини, що може бути не до кінця позитивним фактом у її кар'єрі. Також невідомо, з чого саме може початися шлях Маркл як політикині.

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