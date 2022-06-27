Россияне приносят на украинские земли только боль и смерть. Они беспощадно уничтожают все на своем пути. О варварствах и преступлениях российских военных в очередной раз говорят украинские звезды.
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Россияне разбомбили дом Натальи Могилевской
Артистка призналась, что ее дома в Буче больше нет. В начале войны туда быстро зашли российские войска, они селились в домах украинцев, бежавших от войны. Захватчики уничтожали все то, что украинцы строили годами. Так случилось и с домом Могилевской.
В доме жили орки, они украли все – даже тапочки, постельное белье, матрасы и даже решетку из плиты. После этого они ушли и дом разбомбили. То есть дома теперь просто нет,
– призналась артистка.
Наталья добавила: "Наш дом – это наша душа, наша вторая кожа. Это настолько неприятно, когда другие люди касаются грязными руками твоего интимного. Это настолько больно, что я не могу передать. Об этом даже говорить неприятно".
Звезды, чьи дома уничтожили оккупанты
- Телеведущий Андрей Бедняков родом из Мариуполя. Там до войны жила его семья. Теперь мужчина сообщил, что оккупанты разрушили дом, где была их квартира. Места, где вырос ведущий, больше нет.
- Дом лидера группы "Друга Ріка" Валерия Харчишина находился под Гостомелем. Артист строил его на все заработанные деньги. Теперь от дома не осталось ничего, кроме двух дымоходов.
- Родители певицы Оли Цыбульской некоторое время находились в оккупации в Ирпене. К счастью, им удалось выбраться оттуда. Сейчас от родительского дома артистки остались только развалины.
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