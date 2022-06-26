Росія продовжує знищувати українські міста. Здебільшого, від російських обстрілів страждають житлові будинки та мирні мешканці, життя яких назавжди змінилося після 24 лютого.

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Наразі Маріуполь перебуває під повним контролем і тимчасовою окупацією росіян. Зараз місто важко впізнати. Раніше на його вулицях лунав дитячий сміх, гуляли закохані пари, а тепер у місті лише смерть, біль і відчай. Люди, які залишилися в окупації, виживають, як можуть.

Окупанти знищили квартиру Андрія Бєднякова

Маріуполь є рідним містом багатьох знаменитостей, серед яких ведучий Андрій Бєдняков. Тривалий час його рідні перебували в заблокованому місті, їм дивом вдалося врятуватися. Тепер ведучий повідомив, що окупанти розбомбили школу, де він навчався, а також будинок, де була квартира його сім'ї. Росіяни знищили все те, що навіювало приємні спогади з дитинства.

"Моя школа. Моя школа, де я навчався. До війни вона була однією з найкращих. Велике футбольне поле зі штучним газоном, де постійно займалися діти з району. Бігові доріжки з сучасним гумовим покриттям. Маленьке футбольне поле зі штучним покриттям. Баскетбольне поле. Тренажери. Там було нереально класно. Там постійно були діти", – поділився спогадами Андрій.

А за школою будинок, де я виріс. Там була наша квартира. Чому "була"? Все просто. Влучання. Згоріла багатоповерхівка. Нас "освободілі" від квартири,

– повідомив Бедняков.

Також ведучий показав, як маріупольці стоять в черзі за хлібом, який привезли окупанти. Зараз у Маріуполі справжнє пекло. Жителі міста, які залишилися там, щоб вижити, вимушені брати їжу в росіян.

Андрій Бєдняков про Маріуполь / Скриншоти інстаграм-сторіс ведучого

Нагадаємо, мама Андрія Бєднякова померла в Маріуполі ще до повної його окупації. Жінка довго хворіла, а навесні впала в кому. Її звели в могилу не лише бомбардування, а й страшенний холод у квартирі. Телеведучий пригадував: "Мамі ставало гірше від кожного вибуху. Як тільки все починалося, нам написала одна жінка, яка сиділа з мамою, і сказала: "До мене підійшла Ольга Миколаївна, обійняла мене і сказала: "Ну все, це кінець". На початку квітня Андрій повідомив, що мама померла. Через постійні обстріли він не зміг попрощатися з нею.