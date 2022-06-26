Росіяни вкотре атакували в Україні "військовий об'єкт". Ворожі ракети потрапили у будинок, де жили мирні кияни та гості міста. Серед них жінка, яка втекла від війни з Сєвєродонецька. Окупанти продовжують руйнувати життя українців.

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Реакція зіркового бомонду на обстріли Києва

Володимир Остапчук

"Нелюди, орки, бомблять мирний Київ".

Христина Решетник

"Не хочеться мовчати, бо страждають діти. Цю 7-річну дівчинку, яка на фото, витягли з-під завалів в Києві. 14 ракет випустили сьогодні по столиці.



Неділя. 6 ранку. Сім'я спала в себе вдома і тут прилетіла ракета з Росії по "військовому об'єкту". Розумію, що нас хочуть залякати, розумію, що війна, але я відмовляюсь розуміти, чому повинні страждати невинні діти. Невже в 21 столітті світова спільнота не може нічого зробити, щоб припинити ракетний обстріл міст в центрі Європі?

Розумію, що питання риторичне. Але гинуть діти! Наші українці, їх батьки, військові – теж чиїсь діти! А всі бояться Третьої світової, яка вже розпочалась, ще 24 лютого. Для нас вона уже триває 123 дні!



Відео в каруселі з Харкова, який теж дуже постраждав сьогодні. Немає слів, одні емоції!"

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Григорій Решетник

"Київ сьогодні… Вже навіть слова підібрати складно. Шалена лють, біль, співчуття… Але водночас віра в країну та ЗСУ. Боже, бережи Україну! Ми неодмінно вистоїмо та переможемо".

Alyona Alyona

"Яку? Скажіть мені, яку загрозу для Росії становила ця дівчинка, її мама (до речі, громадянка Росії) і тато, живучи у звичайному багатоповерховому будинку? Чи для Білорусі? Житлові будинки в прикордонних містах, бабусині хати, городи, сараї з худобою…

Завжди шукала щось добре там, де його, на жаль, немає. Якщо Білорусь і живе, то десь за кордоном і з 2020 року. Де ж той оспіваний партизанський рух? Затих, завмер і мовчки дивиться. Ганьба. Сподіваюся, європейська спільнота відреагує на це не тільки в медіа".

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Євген Кот

"14 ракет випустили по Києву. 4, на жаль, долетіли… Люди під завалами… ДСНС працює…

С*ки, Росія – країна-терорист!"

Наталія Могилевська

"Бомблять мій рідний Київ! Від безсилля та своїх поразок на фронті вони знущаються з нас. Я впевнена, що це агонія. Співчуваю, мої рідні. Тримаємось! Якщо я буду потрібна – я завжди поруч".

Лілія Ребрик

"Мій Київ сьогодні. Біль, лють, співчуття… Знову тривоги. Знову обстріли. Знову зруйновані долі. Схаменіться, жалюгідні потвори. Не пробачимо, ніколи".

Ілона Гвоздьова

"Київ сьогодні! 14 ракет. Коли цей жах скінчиться?!"

Юрій Горбунов

"Демілітаризація Києва! Б'ють по житловим домам і садочкам! Коли ж ви всі вже здохнете,орки прокляті?!"

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