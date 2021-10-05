Бойфренд Alyona Alyona зізнався, хто був ініціатором їхніх стосунків

5 жовтня 2021 , 16:18
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"Викриття. Післямова"

Кілька тижнів тому Alyona Alyona вперше вийшла у світ з бойфрендом, якого понад пів року приховувала від публіки. Хлопець Денис відомий у мережі як блогер Yoxden. Він вперше з'явився на телебаченні й прокоментував роман з успішною реперкою.

В ефірі ток-шоу тіктокер Yoxden, який знімає провокативні й гумористичні відео, відповів на запитання, яке чи не найбільше цікавить багатомільйонну аудиторію Alyona Alyona. Він зізнався, що не був ініціатором стосунків з реперкою. Вона нібито "схопила" його. 

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Просто я відомий репер, і всі хочуть урвати шматочок хайпу від мене, ну а я не проти,
– з гумором заявив Yoxden. 

На коментар ведучої, що він "вчепився за популярність" Alyona Alyona і "буде підписників собі збирати", Денис (справжнє ім'я блогера Yoxden) відповів не менш різко. "Мені це на руку. Усі так думають. Головне, щоб Альона не знала, а мені нормально", – повідомив тіктокер. 

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Варто зауважити, що в телестудії Yoxden з'явився в гумористичному образі, відомому 40-тисячній аудиторії в інстаграмі. Він одягнув хутряну шапку та розмовляв суржиком. Відтак, невідомо, чи правдиві його слова, чи це лише частина іміджу. 

Роман Alyona Alyona з блогером Yoxden

  • Про нового бойфренда реперка розповіла в День закоханих. Тоді вона не розсекретила ім'я коханого, однак описала його "не старшим, не більшим, не статуснішим". 
  • Лише у квітні Alyona Alyona заявила, що не показує свого бойфренда світу, бо він є інтернет-персоною і не хоче піаритися на її імені. 
  • Уже в липні публіка дізналась, що таємничий хлопець артистки – блогер і репер-початківець Денис, відомий як Yoxden. Про це стала відомо завдяки папараці, які заскочили закоханих на вулицях Києва. 
  • На початку вересня Alyona Alyona переїхала у невелику квартиру Дениса, а днями вперше публічно заговорила про весілля.  
Автор: Марина Джура