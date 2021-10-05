Бойфренд Alyona Alyona зізнався, хто був ініціатором їхніх стосунків

Кілька тижнів тому Alyona Alyona вперше вийшла у світ з бойфрендом, якого понад пів року приховувала від публіки. Хлопець Денис відомий у мережі як блогер Yoxden. Він вперше з'явився на телебаченні й прокоментував роман з успішною реперкою.

В ефірі ток-шоу тіктокер Yoxden, який знімає провокативні й гумористичні відео, відповів на запитання, яке чи не найбільше цікавить багатомільйонну аудиторію Alyona Alyona. Він зізнався, що не був ініціатором стосунків з реперкою. Вона нібито "схопила" його.

Не пропустіть Alyona Alyona вперше вийшла у світ з бойфрендом

Просто я відомий репер, і всі хочуть урвати шматочок хайпу від мене, ну а я не проти,

– з гумором заявив Yoxden.

На коментар ведучої, що він "вчепився за популярність" Alyona Alyona і "буде підписників собі збирати", Денис (справжнє ім'я блогера Yoxden) відповів не менш різко. "Мені це на руку. Усі так думають. Головне, щоб Альона не знала, а мені нормально", – повідомив тіктокер.

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Роман Alyona Alyona з блогером Yoxden

Про нового бойфренда реперка розповіла в День закоханих. Тоді вона не розсекретила ім'я коханого, однак описала його "не старшим, не більшим, не статуснішим".

Лише у квітні Alyona Alyona заявила, що не показує свого бойфренда світу, бо він є інтернет-персоною і не хоче піаритися на її імені.

Уже в липні публіка дізналась, що таємничий хлопець артистки – блогер і репер-початківець Денис, відомий як Yoxden. Про це стала відомо завдяки папараці, які заскочили закоханих на вулицях Києва.

На початку вересня Alyona Alyona переїхала у невелику квартиру Дениса, а днями вперше публічно заговорила про весілля.