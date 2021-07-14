Популярна українська реперка Alyona Alyona після кількох невдалих романів знайшла своє кохання. Вона відверто ділилась з аудиторією деталями стосунків – зокрема, пара планує жити разом. Однак зірка не хоче розсекречувати особистість бойфренда.

До слова Емма Бантон вийшла заміж за Джейда Джонса після 23 років стосунків

Хто є бойфрендом Alyona Alyona

Бажання артистки не стало на заваді папараці. Журналісти нещодавно підловили реперку у Києві, коли та сідала в таксі разом з білявим струнким хлопцем. Вона нібито ніжного його обіймала.



Alyona Alyona у таксі з бойфрендом / Скриншот з ютубу

Згодом ЗМІ викрили загадкового юнака – ним виявився репер-початківець та блогер Денис, який знімає провокативні ролики під ніком YOXDEN. Також пару побачили в одній компанії на відпочинку в Єгипті.

Ймовірний бойфренд Alyona Alyona нещодавно зняв відео, де постав у сірому костюмі з картатою краваткою. Примітно, що таке вбрання було на хлопцеві на фото, якими реперка оголосила про нові стосунки. Це відео Alyona Alyona прокоментувала й написала "Кайф".



Alyona Alyona з бойфрендом / Фото з інстаграму Alyona Alyona

Що відомо про нові стосунки Alyona Alyona