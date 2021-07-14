Популярна українська реперка Alyona Alyona після кількох невдалих романів знайшла своє кохання. Вона відверто ділилась з аудиторією деталями стосунків – зокрема, пара планує жити разом. Однак зірка не хоче розсекречувати особистість бойфренда.
До слова Емма Бантон вийшла заміж за Джейда Джонса після 23 років стосунків
Хто є бойфрендом Alyona Alyona
Бажання артистки не стало на заваді папараці. Журналісти нещодавно підловили реперку у Києві, коли та сідала в таксі разом з білявим струнким хлопцем. Вона нібито ніжного його обіймала.
Alyona Alyona у таксі з бойфрендом / Скриншот з ютубу
Згодом ЗМІ викрили загадкового юнака – ним виявився репер-початківець та блогер Денис, який знімає провокативні ролики під ніком YOXDEN. Також пару побачили в одній компанії на відпочинку в Єгипті.
Ймовірний бойфренд Alyona Alyona нещодавно зняв відео, де постав у сірому костюмі з картатою краваткою. Примітно, що таке вбрання було на хлопцеві на фото, якими реперка оголосила про нові стосунки. Це відео Alyona Alyona прокоментувала й написала "Кайф".
Alyona Alyona з бойфрендом / Фото з інстаграму Alyona Alyona
Що відомо про нові стосунки Alyona Alyona
- Вперше реперка розповіла історію кохання з таємничим хлопцем у День святого Валентина. Вона зізналась, що закохалась і нарешті стала щасливою: "Я познайомилася з ним: не старшим, не більшим, не статуснішим. І потонула. Я не можу пояснити, що сталося і чому".
- Згодом Alyona Alyona пояснила, чому не показує свого бойфренда. Вона заявила, що хлопець є інтернет-персоною, а тому хоче самостійно досягти всього та показати себе у потрібний час.
- Нещодавно артистка поділилась, що планує переїхати до свого хлопця. Вона також зізналась, що відчуває сумніви, чи ладитимуть вони в побуті