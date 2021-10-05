В эфире ток-шоу тиктокер Yoxden, который снимает провокационные и юмористические видео, ответил на вопрос, который больше всего интересует многомиллионную аудиторию Alyona Alyona. Он признался, что не был инициатором отношений с рэпершей. Она якобы "схватила" его.

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Просто я известный рэпер, и все хотят урвать кусочек хайпа от меня, ну а я не против,

– с юмором заявил Yoxden.

На комментарий ведущей, что он "уцепился за популярность" Alyona Alyona и "будет подписчиков себе собирать", Денис (настоящее имя блогера Yoxden) ответил не менее резко. "Мне это на руку. Все так думают. Главное, чтобы Алена не знала, а мне нормально", – сообщил тиктокер.

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Стоит заметить, что в телестудии Yoxden появился в юмористическом образе, известном 40-тысячной аудитории в инстаграме. Он надел меховую шапку и разговаривал на суржике. Следовательно, неизвестно, правдивы ли его слова, или это лишь часть имиджа.

Роман Alyona Alyona с блогером Yoxden