В ефірі ток-шоу тіктокер Yoxden, який знімає провокативні й гумористичні відео, відповів на запитання, яке чи не найбільше цікавить багатомільйонну аудиторію Alyona Alyona. Він зізнався, що не був ініціатором стосунків з реперкою. Вона нібито "схопила" його.

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Просто я відомий репер, і всі хочуть урвати шматочок хайпу від мене, ну а я не проти,

– з гумором заявив Yoxden.

На коментар ведучої, що він "вчепився за популярність" Alyona Alyona і "буде підписників собі збирати", Денис (справжнє ім'я блогера Yoxden) відповів не менш різко. "Мені це на руку. Усі так думають. Головне, щоб Альона не знала, а мені нормально", – повідомив тіктокер.

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Варто зауважити, що в телестудії Yoxden з'явився в гумористичному образі, відомому 40-тисячній аудиторії в інстаграмі. Він одягнув хутряну шапку та розмовляв суржиком. Відтак, невідомо, чи правдиві його слова, чи це лише частина іміджу.

Роман Alyona Alyona з блогером Yoxden