Одразу після оголошення про нові стосунки Alyona Alyona розповіла, що її хлопець – інтернет-персона. Жодних інших деталей артистка не розсекретила. Як стало відомо тепер, пару звела шоу-бізнесова діяльність.
Гаряча тема Жила в них, – Alyona Alyona розповіла, як познайомилась з батьками бойфренда
Познайомились ми випадково на одному з заходів нашої команди. А потім, оскільки він веде блогерську, тіктокерську діяльність, ми запрошували його генерувати ідеї для нових треків,
– пригадала реперка.
Однак спочатку в Alyona Alyona та Дениса були лише робочі стосунки. Тільки після двох місяців творчої співпраці між ними промайнула іскра.
"Це (знайомство – ред. Showbiz 24) було в листопаді, а зустрілись ми на каву в січні", – зауважила зірка.
Реперка відмовляється коментувати чутки й розповідає лише те, що коханий значно молодший за неї, а до Києва переїхав з Запоріжжя.
"У певних колах він відомий. Я не скажу, що це блогер-мільйонник, але скажу, що набагато молодший, ніж я", – поділилась 30-річна Alyona Alyona.
Alyona Alyona з бойфрендом Денисом / Фото з інстаграму реперки