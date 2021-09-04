Популярна українська виконавиця Alyona Alyona близько 2 місяців готувалась до переїзду до нового бойфренда Дениса, обличчя якого досі приховує. Днями на особистій сторінці в інстаграмі зірка опублікувала фото вже з нового помешкання.

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Alyona Alyona переїхала до хлопця

Попри усі сумніви знаменитість таки з'їхалась з Денисом. Вона вже перевезла основну частину речей до квартири бойфренда. Ще частину вона поверне до Баришівки, де працювала вихователькою. Вбрання, у якому знімається зірка, відвезе до свого офісу.

Alyona Alyona зізналась, що задоволена першими днями життя зі своїм коханим. Разом з ним реперка хоче прожити довго й щасливо.

Перший ранок в статусі людини, яка живе зі своїм хлопцем, був дуже приємним і чудовим. Тепер я розумію чому Денис — це та людина, з якою мені дійсно хочеться жити довго і щасливо. Тепер кожну ніч перед сном я проводжу час зі своєю людиною,

– розповіла Alyona Alyona.

Виконавиця також опублікувала кумедні фото з нового помешкання. На першій світлині Alyona Alyona постала в синіх штанах, червоній футболці та спортивній куртці, тримаючи великий вазон у руках. Її бойфренд, одягнений у білу футболку та чорні шорти, прикрився пакетом та коробкою. На іншому знімку вона позує серед речей.



Alyona Alyona з бойфрендом / Фото з інстаграму Alyona Alyona



Alyona Alyona / Фото з інстаграму Alyona Alyona

Стосунки Alyona Alyona з бойфрендом

Реперка вперше зізналась про своє нове кохання у День святого Валентина. Вона зізналась, що закохалась і нарешті стала щасливою. Зірка не розсекретила бойфренда, а його обличчя не показує досі.

Згодом Alyona Alyona пояснила, що її коханий хлопець є інтернет-персоною, а тому хоче самостійно досягти всього та показати себе у потрібний час.

Журналісти все-таки розсекретили особистість таємничого бойфренда реперки. Ним виявився репер-початківець та блогер Денис, який знімає провокативні ролики під ніком YOXDEN.

Alyona Alyona ніяк не відреагувала на викриття – однак у дописах тепер вказує ім'я коханого. Ймовірно, зірка все ще буде приховувати обличчя Дениса, щоб він реалізувався в інстаграмі самостійно.

Текст публікації Alyona Alyona

Переїхала.

І хоч я уже живу у Дениса, частина моїх речей залишається на старій квартирі. Як цікаво, рік тому я переїхала на вулицю Січових Стрільців, якраз в день оголошення карантину в столиці.

Коли я туди переїжджала, я думала про те, що я знаходжусь в ста метрах від клубу Atlas і зі свого вікна буду бачити афіші концертів. Вважала, що обов’язково буду ходити на виступи та надихатися творчістю інших. Але склалося так, що за рік проживання там, я не відвідала ні один концерт.

Вперше в житті мій переїзд складався з трьох етапів: основну частину речей я перевезла до Дениса, іншу частину я повезла на Баришівку. Ще частина речей – це мої знімальні look, які я відвезу на склад до мого офісу. Залишився останній етап, приїхати в стару кімнату, вимити її та подякувати за все, що в ній відбувалося.

Перший ранок в статусі людини, яка живе зі своїм хлопцем був дуже приємним і чудовим. Тепер я розумію чому Денис – це та людина, з якою мені дійсно хочеться жити довго і щасливо. Тепер кожну ніч перед сном я проводжу час зі своєю людиною.