Українська виконавиця Alyona Alyona близько 9 місяців зустрічається з бойфрендом Денисом. Вона вже приблизно вирішила, яким бачить своє майбутнє весілля.

До слова Спортсменка Ольга Харлан зізналась про роман з бойфрендом під час заміжжя

Alyona Alyona про весілля з бойфрендом

Реперка підкреслила, що не хоче робити традиційного українського весілля. Однак в неї є альтернативний варіант.

Дуже багато людей прийдуть на це застілля. Вони будуть обговорювати, в чому одягненні наречені, скільки їжі та випивки. Я такого не хочу,

– поділилась зірка.

Alyona Alyona розповіла, що мріє провести весілля у Лас-Вегасі. І всі кошти витратити на яскраві враження, а не на гучне застілля.

"Мені здається, набагато краще поїхати до якоїсь країни. І всі ці гроші прокатати та прогуляти. Запам'ятати це", – зізналась реперка.



Alyona Alyona з бойфрендом / Фото з інстаграму Alyona Alyona

Також знаменитість розповіла, як розділяє обов'язки вдома з коханим.

"Якщо в мене є вільний час, то я можу щось приготувати, забігти до магазину та купити кулінарію. Коли в нього більше вільного часу, то він більше займається прибиранням. Бо мої речі завжди складені, а він любить все залишати, а потім сам після себе прибирати. Ну я не проти. Мене це влаштовує", – зізналась артистка.

Як розвивалися стосунки Alyona Alyona та її бойфренда