У кадрі 29-річна акторка та телеведуча Стася Ровінська спілкується українською, тоді як вдома та з дітьми часто переходила на російську. Тепер у їхній сім'ї лише державна мова. Її маленькі сини – 7-річний Еван і 5-річний Еней – самі відмовилися від мови ворога. Ймовірно, українську вчить і 2-річна Емма.

До теми 18-річна донька Кості Меладзе зізналася, куди втекла від війни й коли повернеться в Україну

Онуки Сніжани Єгорової перейшли на українську мову

Мої малі в Києві вдома розмовляли переважно російською, хоча у нас у родині дві мови. Але коли ми виїхали за кордон, вони вирішили розмовляти українською, бо бояться, що хтось почує, що вони балакають російською, і подумає, що вони росіяни. А це сором страшенний, і не дай Боже,

– розповіла Стася Ровінська.

Скриншот з інстаграм-сторіс доньки Сніжани Єгорової

Скриншот з інстаграм-сторіс доньки Сніжани Єгорової

Про всіх українських зірок, які з початку війни перейшли на державну мову, читайте за посиланням.

Що Стася Ровінська каже про маму-зрадницю Сніжану Єгорову