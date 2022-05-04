В кадре 29-летняя актриса и телеведущая Стася Ровинская общается на украинском, в то время как дома и с детьми часто переходила на русский. Теперь в их семье только государственный язык. Ее маленькие сыновья – 7-летний Эван и 5-летний Эней – сами отказались от языка врага. Вероятно, украинский учит и 2-летняя Эмма.

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Внуки Снежаны Егоровой перешли на украинский язык

Мои малыши в Киеве дома разговаривали преимущественно на русском, хотя у нас в семье два языка. Но когда мы выехали за границу, они решили разговаривать на украинском, потому что боятся, что кто-то услышит, что они говорят по-русски, и подумает, что они русские. А это стыд страшный, и не дай Бог,

– рассказала Стася Ровинская.

Скриншот из инстаграм-сторис дочери Снежаны Егоровой

Скриншот из инстаграм-сторис дочери Снежаны Егоровой

Обо всех украинских звездах, которые с начала войны перешли на государственный язык, читайте по ссылке.

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