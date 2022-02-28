Ведуча Стася Ровінська оприлюднила в мережі скриншот з ютубу мами, де та розповідає про "Істинне лице фашизму і його джерела". Як і всі попередні відео, жінка дезінформує людей та розповідає про порятунок російської армії, через що донька вкотре обурилась.

До слова Оберіть мову, якою вас послати нах*й, – Остапчук делікатно відшив Путіна й Лукашенка з України

Я довго трималася… Показувати особисте листування не буду, можуть читати діти. Витратьте, будь ласка, хвилинку, поскаржтесь на ютуб-канал цієї мерзоти! Бо вона думає, що офігенний лідер думок!!! Ненавиджу,

– написала у фейсбуці Ровінська.



Донька Сніжани Єгорової послала публічно маму / Скриншот з фейсбуку Ровінської

У коментарях до відео вона також написала: "Іди на**й! Твоя донька Стася". Вона закликала своїх підписників блокувати ютуб-канал Єгорової, на який підписано 22,6 тисячі людей.

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