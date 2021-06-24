Бен Аффлек планує зробити пропозицію Дженніфер Лопес, – ЗМІ

Колишні наречені Бен Аффлек і Дженніфер Лопес знову разом. Актори відновили стосунки і більше не приховують своїх почуттів. У мережі з'явилася інформація про те, що чоловік планує зробити пропозицію коханій вже наступного місяця в її день народження.

Чутки навколо возз'єднання ексзакоханих не вщухають. Пара розірвала заручини у 2003 році, а тепер у мережі обговорюють освідчення Бена Аффлека, яке він планує зробити 24 липня на 52-річчя Джей Ло.

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Бен Аффлек хоче освідчитися Дженніфер Лопес

Інсайдер повідомив, що знаменитості продовжили свої стосунки з того місця, де зупинилися багато років тому. Тепер вони будують спільне майбутнє. Бен Аффлек не лише хочу зіграти весілля, а й планує жити разом із коханою у власному особняку в Лос-Анджелесі.

Бен хоче дати міцному коханню ще один шанс. Він планує зробити Дженніфер пропозицію на її 52-ий день народження,

– поділилося джерело.

Також близький друг пари розповів, що артистці дуже подобається район, в якому живе Аффлек. Вона нетерпляче чекає на початок їхнього спільного життя. Вони обоє не хочуть стосунків на відстані.

Відновлення стосунків Дженніфер Лопес і Бена Аффлека