Як багатодітна матуся, Дженніфер Гарнер оберігає дітей і себе від ажіотажу, який виник через возз'єднання Бена Аффлека та Дженніфер Лопес. 49-річна володарка "Золотого глобуса" попри все намагається залишити особисте життя приватним.
До теми Дженніфер Лопес і Бена Аффлека заскочили за поцілунками
Вона зовсім не розчарована тим, що колишній чоловік повернувся до жінки, якій освідчувався напередодні шлюбу з нею. Дженніфер Гарнер щиро бажає щастя Бену Аффлеку, тому не може бути проти його союзу зі співачкою.
Джен абсолютно не проти того, що Бен зустрічається з Джей Ло. Вона підтримує будь-яке рішення Бена, поки він щасливий, здоровий, а діти залишаються його пріоритетом,
– йдеться в джерелі.
Варто зауважити, що після розлучення 2018 року екси зберегли хороші стосунки заради трьох спільних дітей – 15-річної Вайолет, 12-річної Серафіни та 9-річного Сема. Як для Дженніфер Гарнер, так і для Бена Аффлека благополуччя нащадків на першому місці.
"Джен не хоче мати нічого спільного з медіа-цирком довкола роману Бена з Джей Ло. Її єдиною турботою є і завжди були діти, і поки батько з ними, вона щаслива", – повідомляють інсайдери.
Як колишні реагують на роман Бена Аффлека та Дженніфер Лопес
- Як ексдружина зірки фільму "Бетмен проти Супермена", так і колишня дівчина спокійно реагує на його роман з Джей Ло. Ана де Армас й собі закрутила роман з директором додатку для знайомств Tinder.
- Натомість екснаречений Дженніфер Лопес Алекс Родрігес шокований відновленням стосунків колишніх. Він був впевнений, що вони зі співачкою зуміють залишитися разом.