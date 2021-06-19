Як багатодітна матуся, Дженніфер Гарнер оберігає дітей і себе від ажіотажу, який виник через возз'єднання Бена Аффлека та Дженніфер Лопес. 49-річна володарка "Золотого глобуса" попри все намагається залишити особисте життя приватним.

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Вона зовсім не розчарована тим, що колишній чоловік повернувся до жінки, якій освідчувався напередодні шлюбу з нею. Дженніфер Гарнер щиро бажає щастя Бену Аффлеку, тому не може бути проти його союзу зі співачкою.

Джен абсолютно не проти того, що Бен зустрічається з Джей Ло. Вона підтримує будь-яке рішення Бена, поки він щасливий, здоровий, а діти залишаються його пріоритетом,

– йдеться в джерелі.

Варто зауважити, що після розлучення 2018 року екси зберегли хороші стосунки заради трьох спільних дітей – 15-річної Вайолет, 12-річної Серафіни та 9-річного Сема. Як для Дженніфер Гарнер, так і для Бена Аффлека благополуччя нащадків на першому місці.

"Джен не хоче мати нічого спільного з медіа-цирком довкола роману Бена з Джей Ло. Її єдиною турботою є і завжди були діти, і поки батько з ними, вона щаслива", – повідомляють інсайдери.

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