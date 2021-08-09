Батько Брітні Спірс заявив, що може знову відправити доньку у психлікарню

Батько американської співачки Брітні Спірс Джеймі нещодавно виступив у суді. Там він розповів, чому повинен залишитися опікуном доньки. Чоловік заявив, що у неї нестабільна психіка.

Судова тяганина з приводу опікунства над американською виконавицею Брітні Спірс продовжується. Нещодавно у суді виступив батько співачки Джеймі Спірс.

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Батько Брітні Спірс розповів про стан доньки

Як і очікувалося, Джеймі Спірс наполягав на тому, щоб залишити його опікуном, адже нібито немає достатніх доказів для того, щоб зробити зворотне. Він також заявив, що йому телефонувала асистентка Брітні Джоді Монтгомері (вона також призначена частковою опікункою зірки). Вона нібито скаржилась на психологічний стан зірки.

Джоді Монтгомері, за словами батька знаменитості, зізналась, що Брітні не приймає ліки, як належить, відмовляється зустрічатися з лікарями та консультуватися з медичною бригадою.

Асистентка начебто пригадала про можливість ув'язнення знаменитості у психлікарні для обстеження. Таке рішення можна прийняти у Каліфорнії, якщо людина несе загрозу собі або близьким.

Монтгомері відчувала, що міс Спірс виходить з-під контролю,

– заявив Джеймі Спірс.

Натомість Джоді сказала, що батько артистки спотворив та перекрутив інформацію так, щоб вона звучала "зручно" для нього.

Зазначимо, що такі слова батька Брітні Спірс можна використати проти нього самого. Адже нещодавно колишній охоронець артистки розповідав, що зірку навмисне поїли наркотичними препаратами та протизаплідними. Так співачка втрачала здоровий глузд на певний час.

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