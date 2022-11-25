Поки Україну знеструмлюють: зрадниці Asti і Тодоренко красувались у Москві у день обстрілів

Співачки-зрадниці з України, які замовчують жорстокість росіян та війну, без докорів сумління прийшли на світський захід у Москву. Уродженка Черкас Анна Asti навіть отримала нагороду в номінації "Главный герой. Музыка".

Про прихід українських артисток повідомили у російських ЗМІ. Премію "Больше чем звёзды" влаштував російський глянець "OK!", який відбувся водночас з терористичною атакою на мирні українські міста 23 листопада.

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Свою нагороду Анна Asti з рук росіян отримала за досягнення в попмузиці у Росії.

"Вчора забрали нашу першу статуетку. Хочу подякувати Всесвіту за те, що веде мене найнеймовірнішим шляхом! Мою найкращу команду! І всіх вас, дякую, що вірите в мене. І так, Головний герой – це кохання! А також дякую журналу "ОК!" за чудову церемонію", – написала у телеграмі зрадниця Анна, красуючись з російською статуеткою.

Щодо Регіни Тодоренко, чоловік якої підтримує війну Росії в Україні, просто прийшла на гламурний захід у відвертій рожевій сукні, яку вона доповнила темними капроновими колготками. Оскільки інстаграм-сторінки зрадниць в Україні недоступні для перегляду, то українці не мали змоги залишити свої обурливі коментарі.

Несподівано приємно. У мене новий стиліст, який на килимових доріжках розкладає сукню. Сергію, ви – диво,

– цинічно написала у телеграмі "Регіна-мандрівниця".