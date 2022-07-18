Тепер російські фоловери Регіни Тодоренко ламають голову: Мир – це повне ім'я хлопчика чи скорочене від Мирослава, Мирона. Сама ж породілля жодних пояснень не дає.
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Чому Регіна Тодоренко назвала сина Миром
Народжувала українка чомусь не в росії, а в Маямі. Очевидно для того, щоб у малюка було американське громадянство. На пологи у США з нею полетіли чоловік-співак Влад Топалов і 3-річний син Михайло.
Днями Регіна Тодоренко опублікувала перше фото з новонародженим малюком на тлі океану й розсекретила, що назвала його Миром, щоб він ніс людям мир.
Наша з Владом Топаловим любов створила ще одну космічну людину. Наш молодший синок, наш Мир, мама з татом люблять тебе всім серцем, а старший брат готовий тебе зжерти. Дякуємо, що обрав саме нас. Ти ще зовсім крихітка, хоч за вагою богатир. Рости гідною людиною, люби життя, неси людям мир,
– підписала Тодоренко перше фото з малюком.
Сам же Влад Топалов у своєму закритому для України інстаграмі запостив фото з дитячим візком і гордо написав: "+ один Топалов. Дякую, Регіно Тодоренко. Ти наша героїня".
Регіна Тодоренко з Владом Топаловим і новонародженим сином Миром / Фото з інстаграму зрадниці
Нагадаємо, що ще з лютого Регіна Тодоренко товкмачить не про агресію росії, а про мир:
- за кілька днів до повномасштабного вторгнення росії в Україну вона поширила сімейне фото, на яке втулила емоджі українського та російського прапорів, і написала: "Господи, нехай наші діти живуть в мирний час, у мирному суспільстві, повному любові та взаєморозуміння";
- у своєму інстаграм-акаунті з 7,9-мільйоноою аудиторією співачка регулярно втюхувала про братні народи та "мир у всьому світі" – показувала, що серед її фоловерів багато інтернаціональних пар та розповідала, як на хресній ході в Римі хрест несли українка та росіянка;
- звичайно, війну війною вона не називає. Ба більше, Тодоренко наклала вето на політичні теми, бо в них з Топаловим "позиції не у всьому збігаються". Так, артистка легко зрадила Батьківщину, щоб "бути разом і далі, і любити одне одного як у клятві".