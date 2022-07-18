Тепер російські фоловери Регіни Тодоренко ламають голову: Мир – це повне ім'я хлопчика чи скорочене від Мирослава, Мирона. Сама ж породілля жодних пояснень не дає.

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Чому Регіна Тодоренко назвала сина Миром

Народжувала українка чомусь не в росії, а в Маямі. Очевидно для того, щоб у малюка було американське громадянство. На пологи у США з нею полетіли чоловік-співак Влад Топалов і 3-річний син Михайло.

Днями Регіна Тодоренко опублікувала перше фото з новонародженим малюком на тлі океану й розсекретила, що назвала його Миром, щоб він ніс людям мир.

Наша з Владом Топаловим любов створила ще одну космічну людину. Наш молодший синок, наш Мир, мама з татом люблять тебе всім серцем, а старший брат готовий тебе зжерти. Дякуємо, що обрав саме нас. Ти ще зовсім крихітка, хоч за вагою богатир. Рости гідною людиною, люби життя, неси людям мир,

– підписала Тодоренко перше фото з малюком.

Сам же Влад Топалов у своєму закритому для України інстаграмі запостив фото з дитячим візком і гордо написав: "+ один Топалов. Дякую, Регіно Тодоренко. Ти наша героїня".

Регіна Тодоренко з Владом Топаловим і новонародженим сином Миром / Фото з інстаграму зрадниці

Нагадаємо, що ще з лютого Регіна Тодоренко товкмачить не про агресію росії, а про мир: