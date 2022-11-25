Про прихід українських артисток повідомили у російських ЗМІ. Премію "Больше чем звёзды" влаштував російський глянець "OK!", який відбувся водночас з терористичною атакою на мирні українські міста 23 листопада.
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Свою нагороду Анна Asti з рук росіян отримала за досягнення в попмузиці у Росії.
"Вчора забрали нашу першу статуетку. Хочу подякувати Всесвіту за те, що веде мене найнеймовірнішим шляхом! Мою найкращу команду! І всіх вас, дякую, що вірите в мене. І так, Головний герой – це кохання! А також дякую журналу "ОК!" за чудову церемонію", – написала у телеграмі зрадниця Анна, красуючись з російською статуеткою.
Щодо Регіни Тодоренко, чоловік якої підтримує війну Росії в Україні, просто прийшла на гламурний захід у відвертій рожевій сукні, яку вона доповнила темними капроновими колготками. Оскільки інстаграм-сторінки зрадниць в Україні недоступні для перегляду, то українці не мали змоги залишити свої обурливі коментарі.
Несподівано приємно. У мене новий стиліст, який на килимових доріжках розкладає сукню. Сергію, ви – диво,
– цинічно написала у телеграмі "Регіна-мандрівниця".
- Нагадаємо, що Asti не лише мовчала про війну та вбивства та її співгромадян росіянами, а й випустила після 24 лютого кліп з Філіпом Кіркоровим, який є яскравим прибічником Путіна та Кремля. Варто додати, що у листопаді 2021 року жінка покинула гурт Artik & Asti, який завжди працював у Росії, та розпочала сольну кар'єру. Артистка була частим гостем на російських шоу, до прикладу, в Урганта та навіть у 2020 році вийшла заміж за 40-річного московського бізнесмена Станіслава Юркіна. Тому й не дивно, що Анна обрала рублі, але не свою країну.
- Щодо Регіни Тодоренко, яка родом з Одеси, то історії про неї не припиняються останні 9 місяців. Катерина Осадча, Анатолій Анатоліч, Даша Астаф'єва та багато інших зірок називають її продажною, оскільки вона жодного разу не підтримала безпосередньо українців. А говорила лише про мир між Україною та Росією. Що цинічніше, свого сина, який народився цього року від Влада Топалова, вона теж назвала Миром. Ще у березні Осадча та інші українці радили їй народити у бомбосховищі, як це робили тисячі українських жінок, ховаючись від обстрілів росіян. Зазначимо, що Тодоренко наприкінці жовтня потрапила під санкції РНБО.