У листопаді 2021 року жінка покинула гурт Artik & Asti, який працював у Росії, та розпочала сольну кар'єру. Артистка, яка родом з Черкас, була частим гостем на російських шоу, до прикладу в Урганта, та навіть у 2020 році вийшла заміж за 40-річного московського бізнесмена Станіслава Юркіна.

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Кілька днів тому у своєму інстаграмі вона опублікувала відео, де співає у студії нову ліричну пісню російською мовою про кохання. Вона зазначила, що це трек – особливий для неї і вона вірить, що "музика – це любов, і вона пронесе цей дар Бога крізь усе своє життя з гідністю та повагою", а також у будь-який час лікуватиме серця людей. Ймовірно, так вона натякає на мир між Україною та Росією, який підтримує багато заробітчан на Росії, типу Ані Лорак, Тодоренко, Повалій та інші.

Зокрема, у Telegram-каналі "Только никому" опублікували декілька відео, на яких Кіркоров та Дзюба перебувають в одній будівлі та співають один мотив пісні.

З початку війни в Україні жінка жодного разу не коментувала дії Росії та не засуджувала війну. Проте вона закрила усі свої коментарі до фотографій в інстаграмі, аби не отримувати критику від українців.