О приходе украинских артисток сообщили в российских СМИ. Премию "Больше чем звёзды" устроил российский глянец "OK!", состоявшийся одновременно с террористической атакой на мирные украинские города 23 ноября.
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Свою награду Анна Asti из рук россиян получила за достижения в попмузыке в России.
"Вчера забрали нашу первую статуэтку. Хочу поблагодарить Вселенную за то, что ведет меня самым невероятным путем! Мою лучшую команду! И всех вас, спасибо, что верите в меня. И да, Главный герой – это любовь! А также спасибо журналу "ОК! " за отличную церемонию", – написала в телеграмме предательница Анна, красуясь с русской статуэткой.
По Регине Тодоренко, муж которой поддерживает войну России в Украине, просто пришла на гламурное мероприятие в откровенном розовом платье, которое она дополнила темными капроновыми колготками. Поскольку инстаграмм-страницы предательниц в Украине недоступны для просмотра, украинцы не имели возможности оставить свои возмутительные комментарии.
Неожиданно приятно. У меня новый стилист, на ковровых дорожках раскладывающий платье. Сергей, вы – чудо,
– цинично написала в телеграмме "Регина-путешественница".
- Напомним, что Asti не только молчала о войне и убийствах и ее согражданах россиянами, но и выпустила после 24 февраля клип с Филиппом Киркоровым, который является ярким сторонником Путина и Кремля. Стоит добавить, что в ноябре 2021 года женщина покинула группу Artik & Asti, которая всегда работала в России, и начала сольную карьеру. Артистка была частым гостем на российских шоу, к примеру, у Урганта и даже в 2020 году вышла замуж за 40-летнего московского бизнесмена Станислава Юркина. Потому и не удивительно, что Анна выбрала рубли, но не свою страну.
- Что касается Регины Тодоренко, которая родом из Одессы, то истории о ней не прекращаются последние 9 месяцев. Екатерина Осадчая, Анатолий Анатолич, Даша Астафьева и многие другие звезды называют ее продажной, поскольку она ни разу не поддержала непосредственно украинцев. А говорила только о мире между Украиной и Россией. Что более цинично, своего сына, родившегося в этом году от Влада Топалова, она тоже назвала Миром. Еще в марте Осадча и другие украинцы советовали ей родить в бомбоубежище, как это делали тысячи украинских женщин, скрываясь от обстрелов россиян. Отметим, что Тодоренко в конце октября попал под санкции СНБО.