О приходе украинских артисток сообщили в российских СМИ. Премию "Больше чем звёзды" устроил российский глянец "OK!", состоявшийся одновременно с террористической атакой на мирные украинские города 23 ноября.

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Свою награду Анна Asti из рук россиян получила за достижения в попмузыке в России.

"Вчера забрали нашу первую статуэтку. Хочу поблагодарить Вселенную за то, что ведет меня самым невероятным путем! Мою лучшую команду! И всех вас, спасибо, что верите в меня. И да, Главный герой – это любовь! А также спасибо журналу "ОК! " за отличную церемонию", – написала в телеграмме предательница Анна, красуясь с русской статуэткой.

По Регине Тодоренко, муж которой поддерживает войну России в Украине, просто пришла на гламурное мероприятие в откровенном розовом платье, которое она дополнила темными капроновыми колготками. Поскольку инстаграмм-страницы предательниц в Украине недоступны для просмотра, украинцы не имели возможности оставить свои возмутительные комментарии.

Неожиданно приятно. У меня новый стилист, на ковровых дорожках раскладывающий платье. Сергей, вы – чудо,

– цинично написала в телеграмме "Регина-путешественница".