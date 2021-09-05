Артур Логай з "Танців з зірками" розповів, як ледь не впустив партнерку під час підтримки

5 вересня 2021 , 20:26
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Джерело:

"ТСН"

Уже в неділю, 5 вересня, розпочинається новий сезон шоу "Танці з зірками". Перед грандіозним стартом учасники діляться деталями з-за лаштунків. Так, актор Артур Логай зізнався, що одна з репетицій могла закінчитися для його партнерки травмою.

Імена професійних танцівників і танцівниць на "Танцях з зірками" уже відомі, однак досі не зрозуміло, з ким зі знаменитостей вони вийдуть на паркет. Схоже, пари розсекретять лише в першому ефірі, а поки зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" Артур Логай розкриває деталі підготовки дебютного номера. 

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27-річний актор дав зрозуміти, що вражатиме глядачів красивими підтримками. Щоправда, під час репетиції однієї з них зірка ледь не впустив партнерку. Усе тому, що вони почали виконувати підтримку на різний рахунок. 

Я дуже вдало впіймав партнерку – вона вилетіла, а я її впіймав. І в першу чергу пощастило мені, бо я б собі не пробачив, якби з нею щось сталося,
– поділився Артур Логай. 

Артур Логай – учасник "Танців з зірками" / Фото з інстаграму актора 

Артур Логай додав, що має невеликий танцювальний досвід. Коли актору було лише сім років, він кілька місяців ходив на бальні танці й навіть встиг взяти участь у змаганнях. Однак його кар'єра закінчилася після першого ж турніру. Як з'ясувалось, усе через партнерку. 

"Ми зайняли чи то друге, чи третє місце. Моя партнерка мене звинуватила в тому, що це через мене ми не виграли, і я припинив займатися танцями", – пригадав Артур Логай. 

Яким буде перший прямий ефір "Танців з зірками"

  • У першому прямому ефірі, який відбудеться вже 5 вересня, на паркет вийдуть усі 14 учасників п'ятого сезону "Танців з зірками". 
  • Оцінювати їхні виступи будуть троє суддів – українсько-американський танцівник Макс Чмерковський, хореограф Влад Яма і балерина Катерина Кухар. 
  • Ведучим ювілейного сезону "Танців з зірками" є Юрій Горбунов. Щоправда, компанію йому складе не Тіна Кароль, а модель та акторка Іванна Онуфрійчук. 
  • Незмінною залишалася й традиція з зірковим балконом, на якому в першому ефірі з'явиться співак Макс Барських. 
Автор: Марина Джура