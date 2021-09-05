Артур Логай з "Танців з зірками" розповів, як ледь не впустив партнерку під час підтримки

Уже в неділю, 5 вересня, розпочинається новий сезон шоу "Танці з зірками". Перед грандіозним стартом учасники діляться деталями з-за лаштунків. Так, актор Артур Логай зізнався, що одна з репетицій могла закінчитися для його партнерки травмою.

Імена професійних танцівників і танцівниць на "Танцях з зірками" уже відомі, однак досі не зрозуміло, з ким зі знаменитостей вони вийдуть на паркет. Схоже, пари розсекретять лише в першому ефірі, а поки зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" Артур Логай розкриває деталі підготовки дебютного номера.

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27-річний актор дав зрозуміти, що вражатиме глядачів красивими підтримками. Щоправда, під час репетиції однієї з них зірка ледь не впустив партнерку. Усе тому, що вони почали виконувати підтримку на різний рахунок.

Я дуже вдало впіймав партнерку – вона вилетіла, а я її впіймав. І в першу чергу пощастило мені, бо я б собі не пробачив, якби з нею щось сталося,

– поділився Артур Логай.

Артур Логай – учасник "Танців з зірками" / Фото з інстаграму актора

Артур Логай додав, що має невеликий танцювальний досвід. Коли актору було лише сім років, він кілька місяців ходив на бальні танці й навіть встиг взяти участь у змаганнях. Однак його кар'єра закінчилася після першого ж турніру. Як з'ясувалось, усе через партнерку.

"Ми зайняли чи то друге, чи третє місце. Моя партнерка мене звинуватила в тому, що це через мене ми не виграли, і я припинив займатися танцями", – пригадав Артур Логай.

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