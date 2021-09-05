Имена профессиональных танцовщиков и танцовщиц на "Танцах со звездами" уже известны, однако до сих пор не понятно, с кем из знаменитостей они выйдут на паркет. Похоже, пары рассекретят только в первом эфире, а пока звезда сериала "Моя любимая Страшко" Артур Логай раскрывает детали подготовки дебютного номера.
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27-летний актер дал понять, что будет поражать зрителей красивыми поддержками. Правда, во время репетиции одной из них звезда едва не уронил партнершу. Все потому, что они начали выполнять поддержку на разный счет.
Я очень удачно поймал партнершу – она вылетела, а я ее поймал. И в первую очередь повезло мне, я бы себе не простил, если бы с ней что-то случилось,
– поделился Артур Логай.
Артур Логай – участник "Танцев со звездами" / Фото с инстаграма актера
Артур Логай добавил, что имеет небольшой танцевальный опыт. Когда актеру было всего семь лет, он несколько месяцев ходил на бальные танцы и даже успел принять участие в соревнованиях. Однако его карьера закончилась после первого же турнира. Как выяснилось, все из-за партнерши.
"Мы заняли то ли второе, то ли третье место. Моя партнерша меня обвинили в том, что это из-за меня мы не выиграли, и я прекратил заниматься танцами", – вспомнил Артур Логай.
Каким будет первый прямой эфир "Танцев со звездами"
- В первом прямом эфире, который состоится уже 5 сентября, на паркет выйдут все 14 участников пятого сезона "Танцев со звездами".
- Оценивать их выступления будут трое судей – украинский-американский танцовщик Макс Чмерковский, хореограф Влад Яма и балерина Екатерина Кухар.
- Ведущим юбилейного сезона "Танцев со звездами" является Юрий Горбунов. Правда, компанию ему составит не Тина Кароль, а модель и актриса Иванна Онуфрийчук.
- Неизменной оставалась и традиция со звездным балконом, на котором в первом эфире появится певец Макс Барских.