У п'ятому сезоні оновлених "Танців з зірками" братимуть участь 14 народних улюбленців, які досягли успіху в музиці, спорті, кінематографі чи гуморі. У пару з ними стануть 6 харизматичних, запальних танцівників і 8 палких, красивих танцівниць. Їхні імена дізнавайтеся нижче.
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Чоловічий склад танцівників на шоу "Танці з зірками"
Дмитро Дікусар
На проєкті "Танці з зірками" Дмитро Дікусар засвітився 2006 року, коли виходив на паркет зі співачкою Іриною Білик. Він повернувся через 13 років, коли став у пару з зіркою "Дизель шоу" Вікторією Булітко, а 2020 року – зі Славою Камінською з "НеАнгелів".
Дмитро Дікусар – учасник "Танців з зірками" / Фото з інстаграму проєкту
Макс Леонов
Танцівник не вперше бере участь у шоу "Танці з зірками". Три роки тому, 2018-го, він став у пару з ведучою Машею Єфросиніною, згодом – з акторкою "Кварталу 95" Оленю Кравець. У листопаді 2020 року він здобув перемогу з розкішною Сантою Дімопулос.
Макс Леонов – учасник "Танців з зірками" / Фото з інстаграму проєкту
Антон Нестерко
Це "нове обличчя" на "Танцях з зірками" – п'ятикратний чемпіон України, фіналіст чемпіонату світу в Парижі, інформує "1+1".
Антон Нестерко – учасник "Танців з зірками" / Фото з інстаграму проєкту
Денис Самсон
Чоловік є дворазовим чемпіоном України із десяти танців, хореографом проєкту "Танці з зірками" в Бейруті.
Денис Самсон – учасник "Танців з зірками" / Фото з інстаграму проєкту
Юрій Мєшков
Він є п'ятиразовим чемпіоном і півфіналістом чемпіонату світу.
Юрій Мєшков – учасник "Танців з зірками" / Фото з інстаграму проєкту
Олексій Базела
Юнак встиг стати чемпіоном України, призером і фіналістом міжнародних турнірів.
Олексій Базела – учасник "Танців з зірками" / Фото з інстаграму проєкту
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Жіночий склад танцівниць на шоу "Танці з зірками"
Яна Цибульська
Для танцівниці це четвертий сезон "Танців з зірками". Три роки тому вона засяяла на паркеті з ведучим Русланом Сенічкіним, далі розтанцювала Дзідзьо та лідера гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергія Танчинця.
Ба більше, Яна Цибульська встигла стати хореографом-постановником проєктів "Голос країни", "Голос діти", "Танці з зірками", "Ліпсінк батл".
Яна Цибульська – учасниця "Танців з зірками" / Фото з інстаграму проєкту
Даніелла Преап
Дівчина є фіналісткою юніорського Блекпула за стандартом.
Даніелла Преап – учасниця "Танців з зірками" / Фото з інстаграму проєкту
Роксоляна Маланчук
Танцівниця є чемпіонкою України з бальних танців.
Роксоляна Маланчук – учасниця "Танців з зірками" / Фото з інстаграму проєкту
Анна Кареліна
До участі в "Танцях з зірками" дівчина встигла стати чемпіонкою України та півфіналісткою чемпіонату світу з бальних танців.
Анна Кареліна – учасниця "Танців з зірками" / Фото з інстаграму проєкту
Ліза Русіна
Лізу Русіну вважають однією з найбільш медійних молодих танцівниць країни.
Ліза Русіна – учасниця "Танців з зірками" / Фото з інстаграму проєкту
Маша Колосова
Рудоволоса красуня є дипломованим хореографом-постановником і тренеркою з бальних танців. Останні два роки вона працювала в тандемі легендарним Григорієм Чапкісом, який помер 13 червня на 91 році життя.
Маша Колосова – учасниця "Танців з зірками" / Фото з інстаграму проєкту
Аліна Лі
Дівчина була фіналісткою та учасницею WDC Ukrainian Cup.
Аліна Лі – учасниця "Танців з зірками" / Фото з інстаграму проєкту
Катерина Тришина
До п'ятого сезону проєкту танцівниця була хореографом шоу "Танці з зірками" і "Танцюю для тебе".
Катерина Тришина – учасниця "Танців з зірками" / Фото з інстаграму проєкту