Перед першим прямим ефіром "Танців з зірками" на глядачів чекало чимало сюрпризів. Новий сезон точно здивує неординарністю та креативністю.

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Ведучі "Танців з зірками"

Незмінним ведучим всіх сезонів залишається Юрій Горбунов. Раніше йому складала компанію українська попдіва Тіна Кароль, проте у 2021 році "Танці" відбудуться без неї.

Замість виконавиці ведучою голдруму стане відома акторка та модель Іванна Онуфрійчук. У минулому сезоні вона декілька разів була ведучою балкону, тому неймовірно рада повернутися в проєкт на постійній основі.

Стати обличчям голдруму – це честь для мене. Я обіцяю, що не підведу, що паркет і голдрум у цьому сезоні буде не таким, як завжди. І дуже очікую на твою підтримку, Юро,

– сказала ведуча.



Іванна Онуфрійчук – ведуча "Танців з зірками" / Скриншот інстаграм-сторіз Володимира Завадюка

Нагадаємо, у новому сезоні на паркеті "Танців з зірками" глядачі побачать 14 українських знаменитостей, які демонструватимуть хореографічні вміння. Хто приголомшуватиме танцями – дізнавайтеся тут.