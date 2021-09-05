Імена професійних танцівників і танцівниць на "Танцях з зірками" уже відомі, однак досі не зрозуміло, з ким зі знаменитостей вони вийдуть на паркет. Схоже, пари розсекретять лише в першому ефірі, а поки зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" Артур Логай розкриває деталі підготовки дебютного номера.
До теми На "Танцях з зірками" представили танцівників, які стануть у пари зі знаменитостями
27-річний актор дав зрозуміти, що вражатиме глядачів красивими підтримками. Щоправда, під час репетиції однієї з них зірка ледь не впустив партнерку. Усе тому, що вони почали виконувати підтримку на різний рахунок.
Я дуже вдало впіймав партнерку – вона вилетіла, а я її впіймав. І в першу чергу пощастило мені, бо я б собі не пробачив, якби з нею щось сталося,
– поділився Артур Логай.
Артур Логай – учасник "Танців з зірками" / Фото з інстаграму актора
Артур Логай додав, що має невеликий танцювальний досвід. Коли актору було лише сім років, він кілька місяців ходив на бальні танці й навіть встиг взяти участь у змаганнях. Однак його кар'єра закінчилася після першого ж турніру. Як з'ясувалось, усе через партнерку.
"Ми зайняли чи то друге, чи третє місце. Моя партнерка мене звинуватила в тому, що це через мене ми не виграли, і я припинив займатися танцями", – пригадав Артур Логай.
Яким буде перший прямий ефір "Танців з зірками"
- У першому прямому ефірі, який відбудеться вже 5 вересня, на паркет вийдуть усі 14 учасників п'ятого сезону "Танців з зірками".
- Оцінювати їхні виступи будуть троє суддів – українсько-американський танцівник Макс Чмерковський, хореограф Влад Яма і балерина Катерина Кухар.
- Ведучим ювілейного сезону "Танців з зірками" є Юрій Горбунов. Щоправда, компанію йому складе не Тіна Кароль, а модель та акторка Іванна Онуфрійчук.
- Незмінною залишалася й традиція з зірковим балконом, на якому в першому ефірі з'явиться співак Макс Барських.