Скандал, пов'язаний з голлівудським актором Армі Гаммером та його пристрастю до канібалізму, досі триває. У мережі з'явилися фото та відео із закритого акаунту знаменитості, на яких видно оголену жінку, а також тест на наркотики.

Скандал, у центрі якого відомий американський актор Армі Гаммер, набирає обертів. На сайті видання The Daily Mail з'явилися вражаючі кадри, які були на закритому акаунті знаменитості.

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Закритий акаунт Армі Гаммера

Мережею активно ширяться фото та відео із закритої сторінки Гаммера в інстаграмі. На них видно оголену жінку, а також тести на наркотики, які актор робив для того, щоб змогти побачитися з дітьми.

На таємну сторінку зірки підписані всього 9 людей. У публікаціях Армі показує, як розважається з дівчатами у спідній білизні. Також актор хизується тим, як зміг здати тест на наркотики і він показав негативний результат попри те, що Гаммер все-таки вживав заборонені речовини. Так, минулого року, для того, щоб зустрітися з дітьми, чоловік був змушений здати тест. У його сечі були наркотики, проте результати тесту виявилися негативними, чим Армі був неабияк задоволений.

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Пізніше актор опублікував відео з дівчиною, яка одягнена лише у спідню білизну. Дівчина позує, стоячи накарачки, і чекає чоловіка на ліжку.

"Моя колишня (з вагомої причини) дружина відмовляється повертатися до Америки з моїми дітьми. Тому мені доведеться повернутися на Каймани... Відстій. Крім пари плюсів: наприклад, я знову тр*хну "міс Каймани", поки я там", – написав під такою публікацією Армі Гаммер.

Фото та відео ви можете переглянути за посиланням тут.

Зазначимо, наразі сам Армі Гаммер та його представники жодним чином не прокоментували скандальні публікації та звинувачення у канібалізмі.