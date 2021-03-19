Ґвалтував 4 години: голлівудського актора Армі Гаммера звинуватили у домаганнях
Американський актор Армі Гаммер вчергове потрапив у секс-скандал. Дівчина на ім'я Еффі звинуватила чоловіка у домаганнях, тривалому ґвалтуванні та побоях. Сталось це, за її словами, у квітні 2017 року в Лос-Анджелесі.
Джерело:New York Times
Дівчина зізналась у поліції Лос-Анджелеса, що вона познайомилаь з актором в одній із соцмереж у 2016 році. Тоді їй було 20 років. У них зав'язався роман (в той час Гаммер ще був у шлюбі з Елізабет Чемберс), але стосунки були насильницькими і жорстокими.
До слова На фоні скандалу Армі Гаммер постав наркоторговцем у фільмі "Трафік": відео
Тому 24 квітня 2017 року вона начебто стала жертвою його нападу: він вдарив дівчину головою об стіну, бив батогом по ступнях та ґвалтував більше чотирьох годин.
Я хотіла втекти, але він не відпускав мене. Я думала, він уб'є мене. Потім він пішов, не попіклувавшись про мене,
– заявила жінка.
Адвокат Гаммера Ендрю Бреттлер заявив, що листування жінки з актором суперечить її словами, оскільки стосунки з усіма його сексуальними партнерками завжди обговорювалися і узгоджувалися заздалегідь.
Що відомо про звинувачання Гаммера у секс-злочинах?
- Вперше Армі Гаммера запідозрили у нездорових сексуальних стосунках у січні цього року. Користувачі інстаграму запідозрили, що актор є каннібалом, оскільки він про це постійно наголошував у листуваннях з дівчатами.
- Також чоловік мав пристрасть до БДСМ, оскільки мав вдома манекен, на якому вчився в'язати вузли, та був підписаний на тематичні групи у соцмережах.
- Армі Гаммера зокрема підозрювали у зловживанні наркотиками.
- Через скандал актору відмовили у фільмі з Дженніфер Лопес, а на його місце начебто взяли Джоша Дюамеля.
- Ексдружина Гаммера Елізабет Чемберс, яка розлучилась з чоловіком у 2020 році після 10 років шлюбу з невідомих причин, зізналась, що зараз живе в кошмарі та навіть не підозрювала, з якою людиною жила в одному будинку.
- На початку березня Армі Гаммер покинув свій маєток в Лос-Анджелесі, залишивши манекен у смітнику. Де він зараз – невідомо.
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