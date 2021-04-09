Дружина Армі Гаммер "має що сказати" про БДСМ-скандал, але наразі зберігає мовчання
Елізабет Чемберс, з якою скандальний актор Армі Гаммер розлучився у 2020 році, відреагувала на звинувачення актора в секс-злочинах. Вона розповіла, що згодом розкаже усе, що знає.
Джерело:People
У спілкуванні з підписниками в інстаграмі Елізабет Чемберс була не багатослівною, але згодом від неї варто очікувати сенсації. За її словами, наразі ще не прийшов час "розкривати карти".
До слова Ексдружина Армі Гаммера порушила мовчання і описала емоції після скандалу з чоловіком
Я зосередилася на здоров'ї, дітях і роботі. Я багато що хочу сказати, але відчуваю, що поки не час,
– прокоментувала акторка звинувачення свого ексчоловіка.
Раніше близькі Елізабет розповідали у ЗМІ, що вона була шокована тим, що дізналась про Армі Гаммера та була спустошеною.
"Елізабет була в жаху від того, що з'ясувалося. Зараз вона ніби живе в нічному кошмарі. Вона більше не впізнає людину, за яку колись вийшла заміж. Елізабет хоче допомогти Армі, але не може зробити цього сама", – повідомляло джерело Us Weekly.
Що відомо про звинувачання Гаммера у секс-злочинах?
- Вперше Армі Гаммера запідозрили у нездорових сексуальних стосунках у січні цього року. Користувачі інстаграму запідозрили, що актор є каннібалом, оскільки він про це постійно наголошував у листуваннях з дівчатами.
- Також чоловік мав пристрасть до БДСМ, оскільки мав вдома манекен, на якому вчився в'язати вузли, та був підписаний на тематичні групи у соцмережах.
- Армі Гаммера зокрема підозрювали у зловживанні наркотиками.
- Через скандал актору відмовили у фільмі з Дженніфер Лопес, а на його місце начебто взяли Джоша Дюамеля.
- Ексдружина Гаммера Елізабет Чемберс, яка розлучилась з чоловіком у 2020 році після 10 років шлюбу з невідомих причин, довгий час особисто нічого не коментувала. Від ексчоловіка Армі Гаммера у неї двоє дітей. Вона вимагає одноосібної опіки після розлучення.
- На початку березня Армі Гаммер покинув свій маєток в Лос-Анджелесі, залишивши манекен у смітнику. Де він зараз – невідомо.
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