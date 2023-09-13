Сама Ані Лорак все заперечує. Напередодні співачка-зрадниця перервала мовчання та прокоментувала чутки про допомогу ЗСУ, передає 24 Канал.

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Як українці тролять Ані Лорак

Відомі особистості та українці після заяв Лорак, що вона ніяк не допомагає армії, створили багато мемів. Першим про "допомогу" від співачки розповів волонтер та відомий активіст Сергій Стерненко. Після його допису українці запустили флешмоб з подяками Лорак.



Сергій Стерненко потролив Ані Лорак \ Скриншот з його твіттеру

Щоб дискредитувати зрадницю перед росіянами, українці приписують їй різноманітні "заслуги" у боротьбі з кремлівським режимом.

Долучився до флешмобу і відомий шеф-кухар Євген Клопотенко. Він подякував "фонду Ані Лорак" за біологічну зброю, показавши зіпсований буряк.



Клопотенко потролив Ані Лорак \ Скриншот з його твіттеру

Ведучий 24 Каналу Андрій Дрозда навіть зробив обкладинку з волонтерами. На головній сторінці – Стерненко разом з Ані Лорак.



Дрозда потролив Ані Лорак / Скриншот з соцмереж

Українці почали жартувати, що Лорак працює у Росії як агентка, але країна "знає своїх героїв".



Українці тролять Ані Лорак / Скриншот з соцмереж



Українці тролять Ані Лорак / Скриншот з соцмереж



Українці тролять Ані Лорак / Скриншот з соцмереж



Українці тролять Ані Лорак / Скриншот з соцмереж



Українці тролять Ані Лорак / Скриншот з соцмереж



Українці тролять Ані Лорак / Скриншот з соцмереж



Українці тролять Ані Лорак / Скриншот з соцмереж



Українці тролять Ані Лорак / Скриншот з соцмереж



Українці тролять Ані Лорак / Скриншот з соцмереж

Також українці жартують через чорно-біле фото Ані Лорак, яке вона запостила напередодні. Вони заявляють, що Лорак – померла, але народилася Кароліна Куєк (справжнє ім'я українки), яка допомагає ЗСУ.



Українці тролять Ані Лорак / Скриншот з соцмереж

І хоч всі чудово розуміють, що це всього лише тролінг, багато росіян повірили в те, що Лорак дійсно "підтримує" українську армію, тому її концерти в Росії почали зривати.

Ані Лорак вже "дякували" за допомогу