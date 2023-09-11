Ані Лорак заявила, що є "співачкою, а не політиком" і ніколи не надавала військової допомоги. Водночас вона наголосила, що займається адресною допомогою людям, що втратили притулок. Зокрема, й біженцям з України.

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Вона заявила, що інформація, яку зараз публікують в ЗМІ, є неправдивою.

Останнім часом я жахаюся кількості брехливої інформації про себе. Ще у 2008 році я отримала багато любові та визнання від простих людей в Росії. За покликом серця я допомагаю дітям-сиротам, оскільки сама пройшла через школу-інтернат, допомагаю сім'ям, біженцям з України. Це адресна допомога людям, які втратили притулок,

– написала співачка.

Вона наголосила, що є "співачкою, а не політиком", тож не надавала військової допомоги, оскільки це нібито суперечить її поглядам.

"Я ніколи нікому не надавала і не збираюся надавати жодну військову допомогу, тому що це суперечить усьому тому, у що я вірю. Я – співачка, а не політик. І я щиро вірю, що тільки кохання та музика здатні об'єднати нас у світі", – наголосила Ані Лорак.

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