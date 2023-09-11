Ані Лорак заявила, що є "співачкою, а не політиком" і ніколи не надавала військової допомоги. Водночас вона наголосила, що займається адресною допомогою людям, що втратили притулок. Зокрема, й біженцям з України.
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Ані Лорак перепросила перед росіянами
Вона заявила, що інформація, яку зараз публікують в ЗМІ, є неправдивою.
Останнім часом я жахаюся кількості брехливої інформації про себе. Ще у 2008 році я отримала багато любові та визнання від простих людей в Росії. За покликом серця я допомагаю дітям-сиротам, оскільки сама пройшла через школу-інтернат, допомагаю сім'ям, біженцям з України. Це адресна допомога людям, які втратили притулок,
– написала співачка.
Вона наголосила, що є "співачкою, а не політиком", тож не надавала військової допомоги, оскільки це нібито суперечить її поглядам.
"Я ніколи нікому не надавала і не збираюся надавати жодну військову допомогу, тому що це суперечить усьому тому, у що я вірю. Я – співачка, а не політик. І я щиро вірю, що тільки кохання та музика здатні об'єднати нас у світі", – наголосила Ані Лорак.
Чому росіяни хейтять Ані Лорак
- У травні російські пропагандисти заявили, що Москву атакували безпілотники. На деяких з БпЛА помітили цікаві наліпки з написом "Ані Лорак. Фонд помсти". Раніше блогери активно дякували їй за допомогу, а Сергій Притула тим часом похвалив Таїсію Повалій.
- Після безлічі мемів про "дрони Ані Лорак" у Росії скасували концерт артистки, що мав бути у Ростові-на-Дону влітку цього року. Таке рішення пояснили тим, що у місті не хочуть бачити артистів, які не підтримують війну Росії проти України.
- Окрім цього, співачка-зрадниця Ані Лорак планувала розважати окупантів на ювілейному концерті 27 вересня. У цей день їй виповниться 45 років. Концерт запланований у Москві у залі Crocus City Hall. Та через чутки про допомогу Ані Лорак українським військам, росіяни не хочуть бачити її на сцені.