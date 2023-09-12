Група фахівців проведе перевірку учасниць через нові отримані факти. Нагадаємо, що на скандальних конкуренток звернув увагу шоумен та гуморист Андрій Лузан.

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Відповідну заяву зробили організатори "Міс Україна". Вони зазначили, що через суспільний резонанс всіх учасниць буде перевірено, зокрема – з’ясують нові факти про них.

За результатами перевірки деяких учасниць можуть виключити зі складу конкурсу краси.

Велика кількість людей уже проголосували за учасниць конкурсу, а також дослідили особисті сторінки в соцмережах і розшукали додаткову інформацію про учасниць… Комітет конкурсу створив етичну групу перевірки, яка проведе додаткові дослідження учасниць,

– йдеться у заяві.

Організатори подякували за інформацію та зазначили, що всі ці факти варто перевірити.

"Як ніколи раніше для України сьогодні важливо, аби кожен українець мав право на свій голос та свободу вибору", – додали там.

Що відомо про скандал навколо "Міс Україна"

Блогер Андрій Лузан з’ясував, що частина учасниць конкурсу не живе в Україні, не спілкується українською та не проявляли ознак патріотизму. Ба більше, деякі дівчата мають зв’язок із Росією: