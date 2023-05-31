Нещодавно співачка-зрадниця дала інтерв'ю російським пропагандистам. Проте в мережі одразу ж створили пародію, яка розсмішила мережу, передає 24 Канал.

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Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, концерт Ані Лорак скасували в Ростові-на-Дону, який мав відбутися влітку цього року. Таке рішення пояснили тим, що у місті не хочуть бачити артистів, які не підтримують війну Росії проти України.

Скасовують концерти й інших артистів

Пісня скандальних мемів про "дрони Лорак" в російському місті скасували також концерти Валерія Меладзе, Олександра Ревву та ще трьох музичних гуртів.

Голова адміністрації Ростова Олексій Логвиненко розповів, що проти виступу цих артистів виступили самі містяни. За його словами, ростовчани ще влітку минулого року донесли до організаторів концертів свою жорстку позицію. За цей час було скасовано концерти "ДДТ", "Мумій Тролля", "Машини часу", Валерія Меладзе, Олександра Ревви, Ані Лорак.

Раніше виступи цих артистів було скасовано й у інших містах Росії. Зокрема, концерти Валерія Меладзе не відбудуться у Новосибірську, Красноярську та Іркутську.

У мережі підозрюють, що концерти Ані Лорак вирішили скасувати через хвилю жартів про те, що вона нібито допомагає Збройним силам України.

Що відомо про "Фонд помсти Ані Лорак":