У Росії скасовують концерти Ані Лорак через те, що пішли чутки про її "підтримку ЗСУ". Співачка й сама спростувала допомогу українській армії, але українці не оминули увагою ці абсурдні заяви.

До слова "Це якийсь сюр": блогерка Алхім похвалилась, що слухає російську музику й спонсорує окупантів

Притула потролив Ані Лорак

Блогер Антон Ходза опублікував жартівливий допис, у якому описав "допомогу" Ані Лорак для ЗСУ та щиро їй "подякував".

"Вже три пікапи на її пожертвування закупили. П'ять тепловізорів і десять дронів, з яких можна скидати гранати та ВОГи. Наразі домовилися про купівлю дронів-камікадзе. Чекаємо від Ані грошового переказу криптовалютою. Добрі справи люблять тишу, але вона вже стільки зробила для перемоги, що мовчати далі немає сенсу. Сподіваюся, про це не дізнаються у ФСБ, не хотілося б, щоб у нашої соловушки через це проблеми почалися. Нехай і далі виступає у Росії, а гроші нам переказує", – поглузував блогер.

У коментарях до жартів долучився Сергій Притула. Він написав російською про "допомогу" Таїсії Повалій.

Поки ви з Кароліною тільки обіцяєте придбати дрончики-камікадзе, Тая Повалій тихенько сплатила морський дрон, яким нещодавно йо*нули по севастопольській бухті! І знаєте що? Не бігала всюди, не хвалилася. Хороші справи роблять мовчки! А Лорак лише піариться!

– потролив зрадниць Притула.



Скриншот з фейсбуку

У коментарях по-різному відреагували на допис. Дехто сприйняв допис за чисту монету, а хтось долучився до жартів. Скоріш за все, такі дописи сприймуть правдивими і в Росії – так зрадницям лише додасться проблем.

То що з "підтримкою" Ані Лорак

Після відсиджування за кордоном артистка вирішила підзаробити грошей на концертах в Росії. Але у Краснодарі її бачити не хочуть – тамтешній мер запідозрив її у допомозі ЗСУ.

Зрадниця так сильно намагається всидіти на двох стільцях, що вирішила порушити мовчання. Вона заявила, що ніколи не здійснювала військової допомоги, вочевидь, щоб їй таки дозволили виступити в Краснодарі. Водночас Ані Лорак цинічно заявила, що вважає себе "українською співачкою", бо начебто пишається своєю культурою – щоправда, незрозуміло, як це проявляється.