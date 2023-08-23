Співачка-зрадниця Ані Лорак планувала розважати окупантів на ювілейному концерті 27 вересня. У цей день їй виповниться 45 років, пише 24 Канал.

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Концерт Ані Лорак вимагають скасувати

Концерт запланований у Москві у залі Crocus City Hall. Та через чутки про допомогу Ані Лорак українським військам, росіяни не хочуть бачити її на сцені.



Анонс концерту зрадниці / Фото з інстаграму

Російські ЗМІ повідомили, що голова федерального проєкту з безпеки Віталій Бородін звернувся до губернатора Підмосков'я з вимогою скасувати її концерт та "вжити заходів". Раніше намагалися домогтися, щоб Лорак визнали "іноагенткою".

Відомо, що під приводом благодійності тощо збираються кошти на підтримку Збройних Сил України, придбання зброї тощо, яка потім використовується проти наших військових,

– пожалівся Бородін.

В останньому дописі Ані Лорак сподівається на "зустріч з улюбленими глядачами". Та росіяни скаржаться на неї у коментарях.

"Вимагаю скасувати концерт Ані Лорак у Москві";

"Скасовуйте концерт в Росії, тут вам не місце";

"Її в Росії особливо не люблять і не хочуть";

"Лише порожнє самолюбство";

"Будь ласка, не потрібно виступати в нашій великій Росії – вам тут не раді!".

Вже не вперше концерти Ані Лорак скасовують