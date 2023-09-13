Сама Ани Лорак все возражает. Накануне певица-предательница прервала молчание и прокомментировала слухи о помощи ВСУ, передает 24 Канал.
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Как украинцы тролят Ани Лорак
Известные личности и украинцы после заявлений Лорака, что она никак не помогает армии, создали много мемов. Первым о "помощи" от певицы рассказал волонтер и известный активист Сергей Стерненко. После его поста украинцы запустили флешмоб с благодарностями Лорак.
Сергей Стерненко потролил Ани Лорак \ Скриншот из его твиттера
Чтобы дискредитировать предательницу перед россиянами, украинцы приписывают ей всевозможные "заслуги" в борьбе с кремлевским режимом.
Присоединился к флешмобу и известный шеф-повар Евгений Клопотенко. Он поблагодарил "фонд Ани Лорак" за биологическое оружие, показав испорченную свеклу.
Клопотенко потролил Ани Лорак \ Скриншот с его твиттера
Ведущий 24 Канала Андрей Дрозда даже сделал обложку с волонтерами. На главной странице – Стерненко вместе с Ани Лорак.
Дрозда потролил Ани Лорак / Скриншот из соцсетей
Украинцы начали шутить, что Лорак работает в России как агент, но страна "знает своих героев".
Украинцы троллят Ани Лорак / Скриншот из соцсетей
Украинцы троллят Ани Лорак / Скриншот из соцсетей
Украинцы троллят Ани Лорак / Скриншот из соцсетей
Украинцы троллят Ани Лорак / Скриншот из соцсетей
Украинцы троллят Ани Лорак / Скриншот из соцсетей
Украинцы троллят Ани Лорак / Скриншот из соцсетей
Украинцы троллят Ани Лорак / Скриншот из соцсетей
Украинцы троллят Ани Лорак / Скриншот из соцсетей
Украинцы троллят Ани Лорак / Скриншот из соцсетей
Также украинцы шутят из-за черно-белого фото Ани Лорак, которое она запостила накануне. Они заявляют, что Лорак умерла, но родилась Каролина Куек (настоящее имя украинки), которая помогает ВСУ.
Украинцы троллят Ани Лорак / Скриншот из соцсетей
И хотя все прекрасно понимают, что это всего-навсего троллинг, многие россияне поверили в то, что Лорак действительно "поддерживает" украинскую армию, поэтому ее концерты в России начали срывать.
Ани Лорак уже "благодарили" за помощь
- В мае русские пропагандисты заявляли, что Москву атаковали беспилотники. На некоторых из БПЛА заметили интересные наклейки с надписью "Ане Лорак. Фонд мести". Тогда блоггеры активно благодарили ее за помощь.
- Сеть на фоне этого разорвало мемами, тогда как самой гастролерке, похоже, было не поздоровилось. В тот же день в Ростове-на-Дону отменили ее концерт, который должен состояться летом этого года.