Вагітна дівчина Макса Михайлюка розкрила стать первістка
Вагітна дівчина "Холостяка" Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун розсекретила стать первістка. Лаконічним дописом вона повідомила, що в пари народиться дівчинка.
Джерело:інстаграм Даші Хлистун
Вагітність дівчини героя "Холостяка-10" неабияк розбурхала мережу. Даша Хлистун щоразу більше розповідає про особливий стан і ділиться сокровенним. Днями вона повідомила, що в пари народиться дівчинка.
Не пропустіть Принц Гаррі і Меган Маркл вдруге стануть батьками, – ЗМІ
Даша Хлистун розкрила стать первістка
Дівчина Макса Михайлюка поділилась милим фото з підписниками. Вона позувала перед дзеркалом у кімнаті готелю й зробила селфі. Даша Хлистун постала в довгій біло-коричневій сукні з рюшами та принтом. Вбрання вдало підкреслило чималий животик дівчини.
Даша позувала з мокрим волоссям та повністю без макіяжу, хизуючись натуральною красою. Ймовірно, вона нещодавно вийшла з душу.
Миле фото вона підписала дуже лаконічно: "Дівчатка йдуть їсти". Саме так модель вирішила розсекретити стать першої дитини. У шанувальників залишились сумніви, тож один з них вирішив перепитати в коментарях, чи справді в Даші та Макса народиться донечка. Модель підтвердила це.
Даша Хлистун / Фото з інстаграму Даші Хлистун
Вагітність Даші Хлистун: що про це відомо
- 10 днів тому, 5 лютого, "Холостяк" Макс Михайлюк розбурхав мережу новиною про те, що він невдовзі стане батьком. Його дівчина Даша Хлистун – вагітна первістком.
- Згодом модель поділилась, як дізналась про свою вагітність і розповіла про це пілотові. Дівчина зізналась, що була шокована, а от Макс був на сьомому небі від щастя.
- Даша також розповіла, що одружилась з Максом Михайлюком. Тож зараз вони чоловік та дружина.
- Даша Хлистун не розсекречує, на якому терміні перебуває. Однак зізналась, що погладшала вже на 15 кілограмів.
Поділитися новиною