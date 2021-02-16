Василіса Фролова розсекретила стать первістка
Українська телеведуча та модель Василіса Фролова вагітна первістком. У вівторок, 16 лютого, знаменитості виповнилося 43 роки. Святкування дня народження вона об'єднала з вечіркою, на якій дізналася стать малюка. В зірки народиться син.
Джерело:Jetsetter
Зовсім скоро Василіса Фролова приєднається до числа зіркових матусь. Вона з нетерпінням прагне зустрітися з довгоочікуваним первістком.
Дивіться також Повністю оголена: вагітна Василіса Фролова позувала у відвертій фотосесії – фото 18+
Телеведуча організувала вечірку з нагоди дня народження. Саме у цей особливий день вона вирішила дізнатися стать своєї дитини. У мережі з'явилося відео, де Василіса позує посеред серпантину блакитного кольору та з неймовірною усмішкою на обличчі.
Вона довго чекала на момент, коли стане мамою і нарешті її найзаповітніша мрія здійсниться.
Вагітна Василіса Фролова / Фото з інстаграму Василіси Фролової
Що відомо про вагітність Василіси Фролової
- Телеведуча розповіла про вагітність первістком у листопаді 2020 року.
- Василіса розповіла, що їй вдалося зачати дитину лише тоді, коли відволіклася від думки про вагітність. Вона просто перестала вірити в те, що їй вдасться стати мамою.
- Зірка зізнавалася, що було лячно вагітніти у 42-річному віці.
- Наприкінці грудня 2020 року стало відомо, що Фролова підхопила коронавірус.
- Зараз Василіса здорова, вона часто позує у різноманітних фотосесіях та очікує на народження сина.
Поділитися новиною