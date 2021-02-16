Українська телеведуча та модель Василіса Фролова вагітна первістком. У вівторок, 16 лютого, знаменитості виповнилося 43 роки. Святкування дня народження вона об'єднала з вечіркою, на якій дізналася стать малюка. В зірки народиться син.

Зовсім скоро Василіса Фролова приєднається до числа зіркових матусь. Вона з нетерпінням прагне зустрітися з довгоочікуваним первістком.

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Телеведуча організувала вечірку з нагоди дня народження. Саме у цей особливий день вона вирішила дізнатися стать своєї дитини. У мережі з'явилося відео, де Василіса позує посеред серпантину блакитного кольору та з неймовірною усмішкою на обличчі.

Вона довго чекала на момент, коли стане мамою і нарешті її найзаповітніша мрія здійсниться.



Вагітна Василіса Фролова / Фото з інстаграму Василіси Фролової

Що відомо про вагітність Василіси Фролової