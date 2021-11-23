Анастасія Приходько знялася у фотосесії з дітьми та показала обличчя молодшого сина: фото

Українська співачка Анастасія Приходько позувала у фотосесії з дітьми для журналу "Отдохни". Артистка тримала на руках маленького сина Луку. Ці світлини зацікавили громадськість, оскільки зірка рідко показує обличчя хлопчика.

Артистка намагається тримати особисте життя якомога далі від сторонніх очей, охороняє свою сім'ю. Однак інколи робить винятки й тішить шанувальників.

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Нові фото Анастасії Приходько з дітьми

Артистка позувала в сімейній фотосесії разом із трьома дітьми. Вона мило усміхалася та обіймала нащадків. Для зйомки знаменитість обрала класичний костюм коричневого кольору, що складався з піджака, штанів та чорного топу. Волосся зіркова матуся вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж у коричневих відтінках з акцентом на очах. Серед прикрас на Анастасії були лаконічні сережки.



Анастасія Приходько з дітьми / Фото з інстаграму співачки

Найбільше увагу публіки привернули фото з маленьким Лукою. Оскільки обличчя хлопчика рідко можна побачити в мережі, то шанувальників кадри неабияк зацікавили.

Знайомтесь, це Лука. Нашому малюку через декілька днів буде 8 місяців. Ми дуже любимо дивитися мультики, смачно та багато їсти, а ще гратися з сестрою та братом. І передаємо всім вам великий привіт,

– написала Анастасія під фото.



Анастасія Приходько з сином Лукою / Фото з інстаграму співачки



Анастасія Приходько з дітьми / Фото з інстаграму співачки

Анастасія Приходько – багатодітна матуся