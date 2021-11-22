22 листопада в Україні відзначають зворушливе і тепле свято, присвячене хлопцям і чоловікам – День сина. Офіційно ця дата не була прийнятою, тому свято сина – доволі молоде. Однак завдяки соціальним мережам про нього дізнається все більше людей.

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Українські зірки привітали з Днем сина

Катя Осадча

Знаменитість поширила чуттєвий ролик, складений з сімейних кадрів. Телеведуча поділилась, що для неї це свято потрійне. Адже вона є мамою одразу трьох синів.

З Днем синів! В нашій родині потрійне свято. Останні місяці вчуся всім однаково приділяти увагу і сподіваюсь, що в мене виходить. Прогулянки з Данилом, на піцу з Іваном і нічні розмови з Іллею, адже потрібно встигнути поговорити між парами. Люблю вас мої хлопці, ви моя гордість!

– написала Катя Осадча.

Юрій Горбунов

Чоловік Каті Осадчої не утримався від привітань та показав зворушливе фото з дружиною та двома синами.

Катя любить чорно-білі фото! І деякі в нас в одному екземплярі!! Але це фото наше улюблене! З Днем синів!! Ростіть, наші хлопці, здоровими й щасливими!! Ми з мамою дуже вас любимо і завжди з вами,

– привітав Юрій Горбунов.



Юрій Горбунов привітав з Днем сина / Фото з інстаграму зірки

Влад Яма

Хореограф і суддя "Танців з зірками" опублікував кумедну світлину з сином Леоном, де тримає його на руках.

Синку, ти повністю змінив моє життя! Люблю неймовірно! Вірю в Тебе і знаю, що все вийде! Дякую Лілії Ямі за це чудо. Усіх із Днем сина!

– написав Влад Яма.



Влад Яма привітав з Днем сина / Фото з інстаграму зірки

Ілона Гвоздьова

Танцівниця поділилась миловидним знімком з сином Домініком з басейну.

"Виявляється сьогодні День сина. Дізналася я про це з привітань. Перша думка, яка в цей момент спала на думку: Господи, яка я неуважна мати! А потім заспокоїла себе і сказала, ну як я могла знати, якщо раніше завжди була мамою доньки. Сину мій, будь здоровим і міцним малюком. Люблю", – привітала Ілона Гвоздьова.



Ілона Гвоздьова привітала з Днем сина / Фото з інстаграму зірки

Світлана Тарабарова

Співачка оприлюднила чуттєве фото з сином Іваном.

Безмежна любов! Маленький хлопчик, який змінив моє життя назавжди. Люблю. Вітаю всіх батьків,

– написала Світлана Тарабарова.



Світлана Тарабарова привітала з Днем сина / Фото з інстаграму зірки

Оля Цибульська

Зірка зняла інстаграм-сторіз, де показала сина Нестора, який цього року пішов до школи.

Прийшов мій школяр зі школи. Сьогодні День синочка. Допишем і підемо за подаруночком,

– поділилась Оля Цибульська.



Оля Цибульська привітала з Днем сина / Фото з інстаграму зірки

Ірина Монатік

Хоч сам мультиартист не поділився привітанням у соціальних мережах, його дружина Ірина опублікувала архівне фото й відео.

Наш скарб із Монатіком. Від щирого серця бажаємо всім людям – плодів взаємної любові (якнайбільше). З Днем синів, дорогі друзі,

– написала зіркова дружина.

Для перегляду відео гортайте праворуч:

Олександр Пономарьов

Виконавець опублікував миле фото з сином Олександром. Співак також поділився, як його син оцінив нову композицію та відео на неї.

Сьогодні День сина! З нещодавньої розмови з ним. "Як тобі нова пісня і кліп?", – "Кліп клас, музика вайбова". Я розгубився. Але все одно вітаю тебе, сину,

– написав Пономарьов.



Олександр Пономарьов привітав з Днем сина / Фото з інстаграму зірки