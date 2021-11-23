Артистка намагається тримати особисте життя якомога далі від сторонніх очей, охороняє свою сім'ю. Однак інколи робить винятки й тішить шанувальників.
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Нові фото Анастасії Приходько з дітьми
Артистка позувала в сімейній фотосесії разом із трьома дітьми. Вона мило усміхалася та обіймала нащадків. Для зйомки знаменитість обрала класичний костюм коричневого кольору, що складався з піджака, штанів та чорного топу. Волосся зіркова матуся вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж у коричневих відтінках з акцентом на очах. Серед прикрас на Анастасії були лаконічні сережки.
Анастасія Приходько з дітьми / Фото з інстаграму співачки
Найбільше увагу публіки привернули фото з маленьким Лукою. Оскільки обличчя хлопчика рідко можна побачити в мережі, то шанувальників кадри неабияк зацікавили.
Знайомтесь, це Лука. Нашому малюку через декілька днів буде 8 місяців. Ми дуже любимо дивитися мультики, смачно та багато їсти, а ще гратися з сестрою та братом. І передаємо всім вам великий привіт,
– написала Анастасія під фото.
Анастасія Приходько з сином Лукою / Фото з інстаграму співачки
Анастасія Приходько з дітьми / Фото з інстаграму співачки
Анастасія Приходько – багатодітна матуся
- Третю вагітність співачка ретельно приховувала від громадськості. Уважні прихильники зірки підозрювали, що вона при надії, коли брала участь в шоу "Маска". Під костюм був помітний округлий животик.
- Згодом співачка поділилася, що не розповідала про особливий стан, бо це дуже особисте. Анастасія не хотіла здобувати популярність завдяки вагітності.
- На початку квітня артистка зізналася, що втретє стала мамою. Вона народила хлопчика, якого назвала Лукою.