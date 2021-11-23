Артистка старается держать личную жизнь подальше от посторонних глаз, охраняет свою семью. Однако иногда делает исключения и радует поклонников.
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Новые фото Анастасии Приходько с детьми
Артистка позировала в семейной фотосессии вместе с тремя детьми. Она мило улыбалась и обнимала потомков. Для съемки знаменитость выбрала классический костюм коричневого цвета, состоящий из пиджака, брюк и черного топа. Волосы звездная мамочка уложила ровно, а на лице сделала макияж в коричневых оттенках с акцентом на глазах. Среди украшений на Анастасии были лаконичные серьги.
Анастасия Приходько с детьми / Фото из инстаграма певицы
Больше всего внимание публики привлекли фото с маленьким Лукой. Поскольку лицо мальчика редко можно увидеть в сети, то поклонников кадры заинтересовали.
Знакомьтесь, это Лука. Нашему малышу через несколько дней будет 8 месяцев. Мы очень любим смотреть мультики, вкусно и много есть, а еще играть с сестрой и братом. И передаем всем вам большой привет,
– написала Анастасия под фото.
Анастасия Приходько с сыном Лукой / Фото из инстаграма певицы
Анастасия Приходько с детьми / Фото из инстаграма певицы
Анастасия Приходько – многодетная мамочка
- Третью беременность певица тщательно скрывала от общественности. Внимательные поклонники звезды подозревали, что она беременна, когда участвовала в шоу "Маска". Под костюмом был заметен округлый животик.
- Впоследствии певица поделилась, что не рассказывала об особом состоянии, потому что это очень личное. Анастасия не хотела приобретать популярность благодаря беременности.
- В начале апреля артистка призналась, что в третий раз стала мамой. Она родила мальчика, которого назвала Лукой.