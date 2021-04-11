У суботу, 10 квітня, відбувся масштабний фінальний випуск шоу "Маска". Перемогу в проєкті здобуло Сонце, за маскою якого ховалася співачка Злата Огнєвіч. Вона поділилася емоціями від гучного тріумфу та публічно подякувала всій команді, однак мережа не стримує обурення.

Зірка нарешті зняла маску Сонця та оприлюднила, що саме вона ховалася за цим яскравим персонажем. Вона назвала своє вбрання на шоу "Маска" костюмом мрії, якому немає рівних. Злата Огнєвіч висловила захват від експериментів і цікавих аранжувань, завдяки яким знайшла у собі багато нових голосів.

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Маска! Я тебе кохаю. Так, Сонце! Перемога! Ми зробили це разом. 990 хвилин вибухової феєрії,

– емоційно написала артистка.

Злата Огнєвіч подякувала продюсерам за унікальну можливість участі у "фантастичному і неймовірному шоу "Маска", яке робить життя українців яскравішим".

Грандіозний фінал прокоментувала і Оля Полякова у своєму інстаграмі. Зірковий детектив зізналася, що всі учасники відкрилися для неї по-новому, а найбільше емоцій викликала саме Злата Огнєвіч у костюмі Сонця.

"Злато, наше Сонце, ти тримала нас в постійній інтризі до останнього і показала всім, наскільки твій талант багатогранний. Браво! І твоя перемога прийшла до тебе абсолютно заслужено", – наголосила Оля Полякова.

Не відповісти на таку похвалу переможниця не змогла, кому компліменти посипалися й на адресу Полякової. "Олю, ти просто бомба-петарда! Яскрава і емоційна. Дякую за твою підтримку в кожному ефірі", – написала Огнєвіч.

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Реакція мережі на перемогу Злати Огнєвіч на шоу "Маска"

Якщо зіркові детективи та ведучий проєкту співали дифірамби Златі Огнєвіч, то більшість глядачів її перемога обурила. Публіка пригадала, що співачка встигла вийти на сцену у двох костюмах – Сонця та Ворона, який був запрошеним гостем 9 випуску шоу "Маска". Тому переважна більшість користувачі вважає, що Огнєвіч виграла обманом. Звинувачення полетіли й на адресу продюсерів проєкту, які вдалися до хитрих махінацій.