Українська співачка Злата Огнєвіч стала переможницею першого сезону грандіозного шоу "Маска". Глядачі обурилися, адже артистка в одному з ефірів була запрошеним гостем і ніхто не очікував, що вона може ховатися під двома масками. Злата поділилася, що мета її участі одна – не розсекретити себе.

Після перемоги в "Масці" Огнєвіч опинилася в центрі скандалу. Більшість глядачів вважає, що виконавиця здобула перше місце обманом, оскільки в 9 випуску була запрошеним гостем проєкту – Вороном. Також звинувачують й продюсерів проєкту, які вдалися до таких хитрощів. Після хвилі критики Злата розповіла про участь в "Масці" на особистій сторінці в інстаграмі.

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Злата Огнєвіч про участь в "Масці"

"Я завжди хотіла грати в кіно, приміряти на себе різні образи та ролі. Саме цей музичний проєкт дав мені цю можливість. Кожен ефір – новий номер та нова маска для глядачів", – написала в публікації артистка.

Мета лише одна – не розсекретити себе. Голос, хода та манера спілкування з суддями. Я надавала значення кожній деталі,

– наголосила Злата.

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Огнєвіч додала, що була впевнена в тому, що її розсекретять в першому ж ефірі. В Україні мало мініатюрних співачок з сильним вокалом. Вона навіть заздрила Сому та Дракону, адже в їхніх костюмах не видно фігури людини.