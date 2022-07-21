У підземці Монатік виступив у середу ввечері, 20 липня. Свої хіти він виконав під оркестр на станції метро "Майдан Незалежності".

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Монатік виступив у київському метро

Мультиартист співав і нові треки з альбому "ART Оборона", і старі російськомовні хіти – "Мокрая", "Сильно", "То, от чего без ума" та інші. Несподівано для публіки Монатік заспівав кавер на пісню Миколи Мозгового "Дивна ніч" та "Старі фотографії" Скрябіна.

Ми жили добре, жити будемо ще краще. Я щиро вірю, що я це побачу. Та навіть якщо в мене залишився лише день, знай, що попереду усе життя в таких як я. Як думаєш, вони тобі таке пробачать?

– процитував співак уривок з віршу для проєкту "Буремні вірші".

Оскільки дружина Монатіка Ірина з ним до Києва не приїхала, то опублікувала відео з концерту й написала: "Моя любов. Нестерпно сумую за тобою. Не можу, так сумую". Очевидно, вона з синами залишилася в Польщі.

Нагадаємо, у червні, в інтерв'ю Славі Дьоміну Монатік обіцяв, що повернеться до Києва після благодійного туру Life will win, в який їздив з Кароль, Wellboy, Pianoбоєм, Златою Огнєвіч, Скрипкою, Alina Pash, "Кварталом 95" та іншими.