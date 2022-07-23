Суддя "Танців з зірками" й танцівник Влад Яма мало не вперше за період війни дав інтерв'ю. Він зізнався, де перебуває зараз і як виїхав з країни.
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Де Влад Яма і чим займається
Танцівник зараз перебуває у Сполучених Штатах. За його словами, він виїхав одразу ж 24 лютого разом з сином та дружиною.
Я разом зі своєю сім'єю. Поки що роблю благодійні майстер-класи, намагаюся їх зробити більше, можливо, це буде відбуватися й в інших штатах також. Ми виїхали вже з самого початку. Ми були декілька днів у Європі. Потім одразу вилетіли сюди,
– сказав Влад Яма.
За словами танцівника, він зміг покинути країну тому, що виїхав ще до того, як чоловікам заборонили покидати країну: "Я виїхав одразу, дуже швидко".
З усім цим, батьки Влада Ями залишилися в Україні. Спершу вони жили на заході України, а потім переїхали знову додому, у Запоріжжя.
"Зараз вони в Запоріжжі, на жаль. Але вони жили в горах, в Прикарпатті, 2,5 місяці. Я їх вивіз приблизно на 5, чи 6 день. В нас була з ними коротка, але важка розмова. Це був момент, коли з Запоріжжя їхали мої друзі і вони сказали, що можуть взяти з собою батьків. Це були ті дні, коли російські війська підходили до Запоріжжя, вони вже були в Запорізькій області. Так в житті ніколи з батьками не розмовляв і я сподіваюсь, що ніколи не буду – кричав на них, подекуди з матами".
Інтерв'ю з Владом Ямою: дивіться відео
Бурхлива реакція мережі
Інтерв'ю Влада Ями викликало активне обговорення в коментарях. Користувачі мережі засуджують його за те, що він не залишився в Україні, а також згадують іншого танцівника – Дмитра Дікусара, який в ЗСУ.
- "Я дуже радію, що з усіх нарешті злетіли маски! Дуже сподіваюсь, що всі ями, які дуже хвилюються за Україну за кордоном, там і залишаться, нікому не цікавими";
- "Дікусар, Хливнюк, Тополя, Назар Грабар і ще багато інших (вибачте, що зараз не всіх називаю) – справжні, мужні, неймовірні чоловіки! Моя шана, безмежна вдячність за їх щоденний героїзм. Більше нічого не хочу писати. І без мене коментарів достатньо";
- "Час розставив всіх на свої місця. Дікусар захищає країну, а Яма майстер-класи проводить в Америці";
- "Я давно казав, що в Україні Дікусар більше заслуговує на зірковий статус, аніж Яма";
- "Сподіваюся, що кожен "мужчина" який втік – не повернеться! Ви нам не потрібні! Наші справжні чоловіки гинуть не для того, щоб потім ви тут насолоджувалися життям! Ми переможемо обов‘язково! А такі як Яма тюхтії – ми вам цього не забудемо";
- "Я помітив, що ті артисти, які користувалися популярністю, всі звалили – такі як Потап, Винник, Яма, а ось не такі популярні, як Тарас Тополя, Положинський, Ярмак воюють";
- "Дуже хвилюється за батьків з-за океану, а слабо самому приїхати і вивезти своїх батьків в безпечне місце? Не думала, що він такий боягуз";
- "Добре, що чесно відповідав на питання, не намагаючись щось прикрасити. Про те, що Влад "самозакоханий нарцис" було відомо і раніше, таким залишився і в війну… нічого нового";
- "Не хочеться його засуджувати, але не виходить. Стартонув відразу після початку війни, почув, що пахне жареним";
- "Егоїзм в кожному слові. Розчарована";
- "Дікусар – це приклад для Ями";
- "Женя Кот, Діма Дікусар, Нестерко не злякалися. Не уявляю, як в перші дні війни можна було перетнути кордон. Гнобити людей в суддівському кріслі – Ямі рівних не було, а війна з героя зробила "героя"".
Але варто зауважити, що не всі дотримуються такої позиції – дехто вважає, що нікого засуджувати не варто:
- "Молодець, що робить те, що може, щоб наші хлопці на передовій були забезпечені, хтось повинен заробляти і допомогати в інший спосіб";
- "Не засуджуватиму його за втечу чи евакуацію. Хоробрість не всім доступна, засуджувати складно. Саме важкі часи всіх відкривають на повну. Він такий, він не воїн! Дбайливий синочок і чоловік. Він встиг виїхати, тисячі не встигли чи не захотіли. В кожного своя доля, не треба нікого засуджувати".