Суддя "Танців з зірками" й танцівник Влад Яма мало не вперше за період війни дав інтерв'ю. Він зізнався, де перебуває зараз і як виїхав з країни.

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Де Влад Яма і чим займається

Танцівник зараз перебуває у Сполучених Штатах. За його словами, він виїхав одразу ж 24 лютого разом з сином та дружиною.

Я разом зі своєю сім'єю. Поки що роблю благодійні майстер-класи, намагаюся їх зробити більше, можливо, це буде відбуватися й в інших штатах також. Ми виїхали вже з самого початку. Ми були декілька днів у Європі. Потім одразу вилетіли сюди,

– сказав Влад Яма.

За словами танцівника, він зміг покинути країну тому, що виїхав ще до того, як чоловікам заборонили покидати країну: "Я виїхав одразу, дуже швидко".

З усім цим, батьки Влада Ями залишилися в Україні. Спершу вони жили на заході України, а потім переїхали знову додому, у Запоріжжя.

"Зараз вони в Запоріжжі, на жаль. Але вони жили в горах, в Прикарпатті, 2,5 місяці. Я їх вивіз приблизно на 5, чи 6 день. В нас була з ними коротка, але важка розмова. Це був момент, коли з Запоріжжя їхали мої друзі і вони сказали, що можуть взяти з собою батьків. Це були ті дні, коли російські війська підходили до Запоріжжя, вони вже були в Запорізькій області. Так в житті ніколи з батьками не розмовляв і я сподіваюсь, що ніколи не буду – кричав на них, подекуди з матами".

Інтерв'ю з Владом Ямою: дивіться відео

Бурхлива реакція мережі

Інтерв'ю Влада Ями викликало активне обговорення в коментарях. Користувачі мережі засуджують його за те, що він не залишився в Україні, а також згадують іншого танцівника – Дмитра Дікусара, який в ЗСУ.

"Я дуже радію, що з усіх нарешті злетіли маски! Дуже сподіваюсь, що всі ями, які дуже хвилюються за Україну за кордоном, там і залишаться, нікому не цікавими";

"Дікусар, Хливнюк, Тополя, Назар Грабар і ще багато інших (вибачте, що зараз не всіх називаю) – справжні, мужні, неймовірні чоловіки! Моя шана, безмежна вдячність за їх щоденний героїзм. Більше нічого не хочу писати. І без мене коментарів достатньо";

"Час розставив всіх на свої місця. Дікусар захищає країну, а Яма майстер-класи проводить в Америці";

"Я давно казав, що в Україні Дікусар більше заслуговує на зірковий статус, аніж Яма";

"Сподіваюся, що кожен "мужчина" який втік – не повернеться! Ви нам не потрібні! Наші справжні чоловіки гинуть не для того, щоб потім ви тут насолоджувалися життям! Ми переможемо обов‘язково! А такі як Яма тюхтії – ми вам цього не забудемо";

"Я помітив, що ті артисти, які користувалися популярністю, всі звалили – такі як Потап, Винник, Яма, а ось не такі популярні, як Тарас Тополя, Положинський, Ярмак воюють";

"Дуже хвилюється за батьків з-за океану, а слабо самому приїхати і вивезти своїх батьків в безпечне місце? Не думала, що він такий боягуз";

"Добре, що чесно відповідав на питання, не намагаючись щось прикрасити. Про те, що Влад "самозакоханий нарцис" було відомо і раніше, таким залишився і в війну… нічого нового";

"Не хочеться його засуджувати, але не виходить. Стартонув відразу після початку війни, почув, що пахне жареним";

"Егоїзм в кожному слові. Розчарована";

"Дікусар – це приклад для Ями";

"Женя Кот, Діма Дікусар, Нестерко не злякалися. Не уявляю, як в перші дні війни можна було перетнути кордон. Гнобити людей в суддівському кріслі – Ямі рівних не було, а війна з героя зробила "героя"".

Але варто зауважити, що не всі дотримуються такої позиції – дехто вважає, що нікого засуджувати не варто: