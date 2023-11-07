Знаменитість зізналася, що думає про Потапа, який засвітився у компанії росіян. Вчинок репера обурив Приходько.
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Анастасія Приходько висловилася про Потапа
Українська співачка розкритикувала репера, який під час війни вирішив потусити з росіянами. На думку артистки, йому місце у казані біля Ірини Фаріон, яка днями оскандалилася новою заявою.
Можна його в один казан до Фаріон. Давайте і надалі йому вірте, коли він починає співати в Україні українських пісень, тому що тут йому вломлять по саме не хочу, а коли не в Україні, то можна під свічечку поплескати в долоньки з країною 404 (Росією – 24 канал),
– написала Приходько.
Виконавиця переконана, що в Україні Потап випускає патріотичні пісні, щоб отримати прихильність від українців. Водночас за кордоном він навіть в часи війни спокійно розважається з росіянами.
Анастасія Приходько висловилася про Потапа / Фото з її інстаграм-сторіс
Що Приходько раніше говорила про Потапа
- Анастасія Приходько і Потап часто перекидуються заявами один про одного в мережі. Недавно співачка згадала, що перетиналась з репером у Криму, а також їхню сварку у Палаці Україна.
- Приходько зізнається – не може поважати репера після того, що він зробив за час війни: “А його пісня "Волонтер" – це просто дно. Людина зовсім не розуміє, що відбувається. У мене поваги до такого чоловіка немає”.
- Приходько також каже, що Потап "бісить" її своєю поведінкою, тому вона не припинить його "штрикати".
- Анастасія раніше назвала репера "рідкісним г*мном" за те, що він з Каменських лише після 24 лютого наважився відмовитися від виступів у Росії.