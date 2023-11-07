Знаменитість зізналася, що думає про Потапа, який засвітився у компанії росіян. Вчинок репера обурив Приходько.

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Анастасія Приходько висловилася про Потапа

Українська співачка розкритикувала репера, який під час війни вирішив потусити з росіянами. На думку артистки, йому місце у казані біля Ірини Фаріон, яка днями оскандалилася новою заявою.

Можна його в один казан до Фаріон. Давайте і надалі йому вірте, коли він починає співати в Україні українських пісень, тому що тут йому вломлять по саме не хочу, а коли не в Україні, то можна під свічечку поплескати в долоньки з країною 404 (Росією – 24 канал),

– написала Приходько.

Довідка! Недавно Ірина Фаріон на слова ведучої про те, що деякі військові спілкуються російською мовою, заявила, що "категорично не приймає" цього. Вона заявила, що "не може назвати їх українцями чи патріотами.

Виконавиця переконана, що в Україні Потап випускає патріотичні пісні, щоб отримати прихильність від українців. Водночас за кордоном він навіть в часи війни спокійно розважається з росіянами.



Анастасія Приходько висловилася про Потапа / Фото з її інстаграм-сторіс

Що Приходько раніше говорила про Потапа