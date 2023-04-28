Анастасія Приходько пригадала, що репер та продюсер Потап перешкоджав її появі на телеканалі "1+1". Відтоді між цими зірками триває конфлікт.

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Приходько про конфлікт з Потапом

Я знаю, як він сказав: "Давайте тільки без цієї атошниці". І ще дуже багато чого він казав про мене. І дуже наполягав, щоби мене не було в проєктах на "1+1". У нього дуже чомусь така велика ненависть до мене. Хоча я з ним ніколи не спілкувалася,

– пригадала Анастасія Приходько.

Співачка згадала, що перетиналась з Потапом у Криму, а також у Палаці Україна, де теж посварились. "Одного разу перетнулися у Палаці Україна – ми теж посварилися. Я йому тоді в обличчя сказала "іди нах*й". І ще перетнулися якось на роботі у Криму. Це 2011 рік був, точно не пригадаю. У нього непристойне ставлення до мене як до дівчини взагалі".

Приходько зізналась, що не може поважати репера після того, що він зробив за час війни. Не забула вона й про пісню про волонтерів та "заочний" запис у тероборону.

Після всіх його подій я його не чіпала. Але коли він почав робити факап за факапом, пішов у рознос. І його пісня "Волонтер" – це просто дно. Людина зовсім не розуміє, що відбувається. В тероборону він з Іспанії записувався? Як таке можна було розповідати. У мене поваги до такого чоловіка немає,

– сказала Анастасія.

Інтерв'ю з Анастасією Приходько: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, що Потап повернувся в Україну лиш влітку минулого року. Він заявляв, що рвався на фронт, а тому попросив батька записати його в тероборону "заочно". Після глузувань у мережі Потап показав контракт, де вказаний добровольцем тероборони.

Як сварились Приходько й Потап