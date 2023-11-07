Знаменитость призналась, что думает о засветившемся Потапе в компании россиян. Поступок репера возмутил Приходько.

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Анастасия Приходько высказалась о Потапе

Украинская певица подвергла критике рэпера, который во время войны решил потусить с россиянами. По мнению артистки, ему место в котле с Ириной Фарион, которая на днях оскандалилась новым заявлением.

Можно его в один котел к Фарион. Давайте и дальше ему верьте, когда он начинает петь в Украине украинских песен, потому что здесь ему вломят по именно не хочу, а если не в Украине, то можно под свечечку похлопать в ладошки со страной 404 (Россией – 24 канал),

– написала Приходько.

Справка! Недавно Ирина Фарион на слова ведущей о том, что некоторые военные общаются по-русски, заявила, что "категорически не принимает" этого. Она заявила, что "не может назвать их украинцами или патриотами".

Исполнительница убеждена, что в Украине Потап выпускает патриотические песни, чтобы получить благосклонность от украинцев. В то же время за границей он даже во время войны спокойно развлекается с россиянами.



Анастасия Приходько высказалась о Потапе / Фото с ее инстаграм-сторис

Что Приходько раньше говорила о Потапе