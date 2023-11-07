Знаменитость призналась, что думает о засветившемся Потапе в компании россиян. Поступок репера возмутил Приходько.
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Анастасия Приходько высказалась о Потапе
Украинская певица подвергла критике рэпера, который во время войны решил потусить с россиянами. По мнению артистки, ему место в котле с Ириной Фарион, которая на днях оскандалилась новым заявлением.
Можно его в один котел к Фарион. Давайте и дальше ему верьте, когда он начинает петь в Украине украинских песен, потому что здесь ему вломят по именно не хочу, а если не в Украине, то можно под свечечку похлопать в ладошки со страной 404 (Россией – 24 канал),
– написала Приходько.
Исполнительница убеждена, что в Украине Потап выпускает патриотические песни, чтобы получить благосклонность от украинцев. В то же время за границей он даже во время войны спокойно развлекается с россиянами.
Анастасия Приходько высказалась о Потапе / Фото с ее инстаграм-сторис
Что Приходько раньше говорила о Потапе
- Анастасия Приходько и Потап часто опрокидываются заявлениями друг о друге в сети. Недавно певица вспомнила, что пересекалась с рэпером в Крыму, а также их ссору во Дворце Украины.
- Приходько признается – не может уважать рэпера после того, что он сделал во время войны: “А его песня "Волонтер" – это просто дно. Человек совсем не понимает, что происходит. У меня уважения к такому мужчине нет”.
- Приходько также говорит, что Потап "бесит" ее своим поведением, поэтому она не прекратит его "штрикать".
- Анастасия ранее назвала рэпера редким г*мном "за то, что он из Каменских только после 24 февраля решился отказаться от выступлений в России.